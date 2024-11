Im Vordergrund soll beim HSV an diesem Wochenende das Liga-Spiel in Karlsruhe stehen. Das ist nicht einfach. Denn parallel zu dem Auftritt am Sonntag im Wildpark wird im Hintergrund vor allem weiter über die Trainersuche in Hamburg gesprochen. Die heißeste Spur führt aktuell zu Bruno Labbadia. Die MOPO hat darüber mit David Jarolim gesprochen. Der Tscheche kennt Labbadia und vor allem auch den HSV bestens.