Kuntz beobachtet HSV-Nachwuchs: Wo jetzt ein Umbruch bevorsteht

Stefan Kuntz gefiel, was er da sah. So sehr, dass er am Mittwochabend auf der Tribüne des Stadions Hoheluft sein Smartphone zückte, ein Selfie schoss und es in seiner Instagram-Story postete. Sein Kommentar dazu: „Klasse Leistung“. Wen er meinte: die HSV-U19, die im Finale mit 2:1 gegen Eintracht Norderstedt siegte und den Hamburger Lotto-Pokal holte, nun aber vor einem Umbruch steht. Nicht als einziges Nachwuchsteam des HSV.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten fast drei Wochen kein Spiel mehr“, sagte Chefcoach Thomas Johrden (37) nach dem Cup-Triumph. Die Saison in der A-Junioren Bundeslia Nord/Nordost hatte die U19 des HSV auf Rang sechs abgeschlossen, das Highlight folgte am Ende – und war der krönende Abschluss auch für Johrden.

HSV verabschiedet sich von einigen Nachwuchstrainern

Der bisherige U19-Trainer wird den HSV nach zehn Jahren verlassen – und ist damit nicht der einzige Coach im Hamburger Nachwuchs. Die Umstrukturierungspläne, die der neue sportliche Nachwuchsleiter und künftige U21-Coach Loic Favé im Volkspark vorantreibt, sehen zudem den Abschied von U17-Trainer Marcus Rabenhorst (40) vor. Der personelle Umbruch betrifft – teils schlicht aus Altersgründen – aber auch die einzelnen Mannschaften. In Louis Siefert (16) vom VfB Lübeck hat der HSV für die künftige U17 zum Beispiel bereits einen neuen Torwart verpflichtet.

Die HSV-U21, die die Regionalliga-Saison mit dem langjährigen, nun scheidenden Chefcoach Pit Reimers auf Rang sieben abschloss, hat nach dem letzten Pflichtspiel vor knapp zwei Wochen wiederum gleich zehn Talente verabschiedet. Nationalkeeper Steven Mensah (21/Togo) und Linksverteidiger Bent Andresen (21) etwa haben in der Vergangenheit beide schon mal bei den HSV-Profis mittrainiert, verabschieden sich nun aber aus dem Volkspark. Gleiches gilt für Mittelfeldmann Felix Paschke (20), den es zu Borussia Dortmund II in die Dritte Liga zieht.

Viele Kader-Veränderungen in U17, U19 und U21 des HSV

Auch Kapitän und Innenverteidiger Dennis Duah (20/ Dynamo Dresden), die Außenbahnspieler Theo Harz (20) und Arlin Rexhepi (20) sowie Torwart Malte Brüning (20/ Eintracht Trier), Linksverteidiger David Igboanugo (19/ Werder Bremen) und Sechser Niklas Tepe (Blau-Weiß Lohne) gehen neue Herausforderungen an – fernab des HSV, dessen Kaderplanung für die U21 noch längst nicht abgeschlossen ist. In Rechtsverteidiger Timon Kramer (18/ Union Berlin) und Offensivtalent Nilavan Prabakaran (18/ Eintracht Braunschweig) sind bislang zwei externe Neuzugänge fix.

Und es wird weitere geben, bevor am 19. Juni der Trainingsstart ansteht – dann auch mit einigen Eigengewächsen, die aus der U19 in die U21 vorrücken. Von den U19-Talenten um Final-Torschütze Omar Megeed (18), Linksaußen Fabio Baldé (18), Mittelfeldspieler Davis Rath (18) und Stürmer Otto Stange (17), die alle schon mal Luft im Profitraining geschnappt haben und es auch weiterhin tun sollen, hat sich Kuntz am Mittwoch jedenfalls vor Ort seine ganz eigenen Eindrücke verschafft. Dass ein besonderes Augenmerk künftig dem im Umbruch befindlichen Nachwuchs gilt, hatte der neue Sportvorstand schon bei seiner Vorstellungspressekonferenz vor einer Woche angekündigt.