HSV-Stürmer Glatzel verrät vor Schalke-Auftakt sein Tore-Ziel

Er ist der einzige HSV-Profi, der in der Vorsaison in jedem Zweitliga-Spiel auf dem Platz stand. Er traf 19-mal selbst, legte sieben Tore auf und war damit schon im zweiten Jahr in Folge bester Scorer seines Teams. Kurz: Robert Glatzel ging voran. Mit Leistung. Und dennoch nimmt sich der Stürmer vor dem Auftakt in seine dritte Spielzeit im Volkspark noch einmal besonders in die Pflicht – aus mehreren Gründen. Und besonders jetzt, da Kapitän Sebastian Schonlau den Liga-Auftakt gegen Schalke 04 am Freitagabend verpassen wird.

„Spieler wie Meffo (Jonas Meffert, d. Red.), ich oder Ferro (Daniel Heuer Fernandes, d. Red.) müssen versuchen, den Teil von Bascho zu übernehmen”, findet Glatzel. Der 29-Jährige ist drittältester HSV-Profi hinter Tom Mickel (34) und Daniel Heuer Fernandes (30), also im besten Fußballeralter – und er sieht immer noch persönlichen Verbesserungsbedarf.

HSV: Robert Glatzel trifft gegen Schalke auf Simon Terodde

„Es gibt vieles, wo ich mich verbessern kann. Das muss ich jetzt nicht alles ausführen”, sagt Glatzel und lacht. Er verrät aber, dass er sich mit dem Trainer-Team Videos von sich anschaue, um zu analysieren, in welchen Spielsituationen er sich besser verhalten kann. „Ich mache aber auch viel mit mir selber aus. Das zählt zu meinen Stärken, dass ich relativ reflektiert bin und mich gut einschätzen kann.”

Das könnte Sie auch interessieren: Glatzel verrät: Dieser HSV-Schlüsselspieler fällt gegen Schalke aus

Um sich Dinge abzuschauen, studiert Glatzel vor dem Bildschirm auch Aktionen anderer Stürmer. Vielleicht ja auch Clips von dem, auf den er am Freitag trifft und mit dem er sich womöglich um die Torjäger-Kanone streiten wird: Simon Terodde. „Es ist klar, dass er oben mit dabei sein wird”, vermutet Glatzel – nimmt sich in erster Linie aber eben selbst in die Pflicht: „Ich will an die letzte Saison anknüpfen und weitermachen. Mein persönliches Ziel ist, dass ich noch mehr Tore mache als in den letzten zwei Jahren.” Damit das Erreichen des großen HSV-Ziels diesmal gelingt. Es ist Glatzels dritter Anlauf und er verspricht: „Die Gier ist riesengroß.”