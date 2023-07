Glatzel verrät: Dieser HSV-Schlüsselspieler fällt gegen Schalke aus

Der HSV muss zum Saisonauftakt auf seinen Kapitän verzichten. Bereits in der vergangenen Woche wurde klar, dass ein Einsatz von Sebastian Schonlau aufgrund seiner Wadenprobleme gegen den FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr) zu einem Wettlauf gegen die Zeit wird. Dass er diesen nicht gewinnen wird, verriet Robert Glatzel in einer Medienrunde am Dienstagmittag.

Für Glatzel selbst kam die Nachricht überraschend. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es nichts wird“, sagt der Stürmer, der von Schonlau die bittere Kunde in der Kabine übermittelt bekam: „Ich habe aber gerade nochmal mit ihm gesprochen. Es ist natürlich schade, aber das gehört dazu.“

HSV-Kapitän Schonlau fällt zum Saisonstart gegen Schalke aus

Nun werden wohl mit Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos zwei Neuzugänge, die sich noch kaum aneinander gewöhnen konnten, gegen Königsblau in der Innenverteidigung stehen. „Die sollen einfach frei aufspielen und ihre Qualität auf den Platz bringen“, fordert Glatzel. Schonlaus Leader-Qualitäten sollen auf mehrere Schultern verteilt werden: „Spieler wie Meffo (Jonas Meffert, d. Red.), ich oder Ferro (Daniel Heuer Fernandes, d. Red.) müssen versuchen, den Teil von Bascho zu übernehmen.“

Dennoch weiß Glatzel, dass der Ausfall des Abwehrchefs nur schwer zu kompensieren ist. Zumal mit Miro Muheim auch ein weiterer Stammspieler aus der vergangenen Saison wohl fehlen wird: „Bascho ist als Kapitän natürlich Eins zu Eins nicht zu ersetzen. Er ist unglaublich wichtig für uns, auf und neben dem Platz.“