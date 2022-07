Kommentar: Zeit für das Uwe-Seeler-Stadion, HSV!

Beim Namen Uwe denke ich natürlich an Uns Uwe Seeler – und an meinen großen Bruder. Der wurde zwar im fernen Nicaragua geboren, trägt aber den Namen des größten HSVers aller Zeiten. Sicher kein Einzelfall in ganzen Generationen und Ausdruck dessen, was dieser großartige Mann für die Menschen dieser Stadt bedeutet hat.

Dank der MOPO-Reporter-Legende Buttje Rosenfeld, der einen engen Draht zu Uns Uwe hatte, habe ich zunächst indirekt erfahren, wie herrlich bodenständig das Fußball-Idol stets geblieben ist. Ich erinnere mich aber auch noch an einen spontanen Selfie mit meiner Frau im Stadion, die er ganz fest geknuddelt hat. Herrlich!

HSV sollte Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Stadion umbenennen

Mit den heutigen Ronaldos, Lewandowskis und Messis konnte Uwe derweil wenig anfangen. Überhaupt, für ihn zählte ohnehin fast nur sein HSV. Ich frage mich, ob er an einer WM im Winter in Katar überhaupt noch seinen Spaß vorm TV gehabt hätte.

Ne, dann doch lieber gucken, dass sein Herzensklub endlich wieder aufsteigt. Diesen Wunsch konnte ihm der Verein leider zu Lebzeiten nicht mehr erfüllen.

Folgendes sollten der HSV und Rechteinhaber Klaus-Michael Kühne aber nun in die Wege leiten: Das Volksparkstadion muss künftig Uwe-Seeler-Stadion heißen! Uwe war natürlich viel zu bescheiden, um das zu fordern. Doch Hamburgs größter Fußballer hat es verdient.