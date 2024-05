Köln-Stürmer zum HSV? Jetzt spricht Baumgart über das Uth-Gerücht

Dass Steffen Baumgart nicht davor zurückschreckt, Profis, mit den er schon einmal zusammengearbeitet hat, unter Umständen zu seinem neuen Verein locken zu wollen, ist bekannt. Bei HSV-Kapitän Sebastian Schonlau, den er einst vom SC Paderborn mit zum 1. FC Köln nehmen wollte, scheiterte er mit seinem Vorhaben. Holt er dafür, wie die „Bild“ berichtete, jetzt Mark Uth vom „Effzeh“ zum HSV? Baumgarts Antwort ist deutlich.

„Ich interessiere mich für Mark?“, stellte Hamburgs Trainer am Mittwoch die Gegenfrage. „Das ist neu.“ Baumgart erklärte vielmehr: „Es gibt bestimmt viele Spieler, die ich in Köln sehr interessant finde, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mark ist so ein Spieler – aber ich habe mich mit Mark jetzt nicht beschäftigt.“

Bei Abstieg hätte Mark Uth keinen Vertrag beim 1. FC Köln

Jüngst hatte es schon Gerüchte um Rechtsverteidiger Benno Schmitz gegeben. Uth wiederum hatte in Köln zwischen Sommer 2021 und Ende 2023, also bis zu Baumgarts Entlassung, insgesamt 47-mal unter dem heutigen HSV-Trainer gespielt. Dabei erzielte der 32-jährige Offensivmann sieben Tore und bereitete zehn Treffer vor.

Der Vertrag des einmaligen Nationalspielers beim abstiegsbedrohten „Effzeh“ läuft eigentlich noch bis Juni 2025. Laut „Bild“ gilt Uths Kontrakt in der Domstadt allerdings nicht für die Zweite Liga – was der MOPO am Mittwochnachmittag bestätigt wurde.

Sollten die Kölner, die vor dem letzten Bundesliga-Spieltag auf Abstiegsrang 17 rangieren, am Samstag (15.30 Uhr) nicht beim 1. FC Heidenheim und somit den Gang nach unten antreten müssen, müssten sie sich mit Uth also auf ein neues Arbeitspapier verständigen, sofern sie ihn denn behalten wollen. Die „Bild“ berichtete angesichts dieser Umstände, dass mehrere Vereine schon ihre Fühler nach dem gebürtigen Kölner ausstrecken würden – darunter der HSV, dessen Interesse „sehr konkret“ sei.

Baumgart dementiert konkretes HSV-Interesse an Uth

Demnach müsste Uth nur noch seine Zusage gebe. Das klang in Baumgarts Worten nun allerdings nicht durch. „Wir haben hier die ganze Zeit noch ein paar andere Sachen gehabt“, sagte er in Bezug auf das Saisonfinale mit dem HSV, der den Aufstieg verpasst hat. „Ich habe mich mit ehemaligen Spielern beschäftigt, nicht dass es in den falschen Hals kommt. Ich beschäftige mich mit Spielern. Und Mark ist ein interessanter Spieler – aber ich habe mich in dieser Phase jetzt wirklich nicht damit beschäftigt, ob Mark zu uns passt oder nicht“, stellte Baumgart klar.

Sein abschließendes Statement: „Und das würde ich auch nicht alleine machen, sondern da haben wir noch ein paar andere Jungs, die da mitreden wollen.“ Sportdirektor Claus Costa etwa. Oder Sportvorstand Jonas Boldt, dessen HSV-Zukunft weiterhin unklar ist.