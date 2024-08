2:1! HSV-Auftakt geglückt – Doppelter Königsdörffer schießt Köln ab

Der HSV gewinnt in einen wilden Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (2:0). Dank eines stark aufgelegten Königsdörffer (5., 35.) dürfen die Rothosen über die drei Punkte jubeln. Die Mannschaft von Steffen Baumgart präsentierte sich ungewohnt defensiv eingestellt und hatte ihre Wackler im Spiel, brachte am Ende aber den Sieg mit viel Einsatz über die Zeit.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 8 Min Sebastian Schonlau bekommt das Offensivfoul zugsprochen. Das muss es doch jetzt gewesen sein.

90. + 7 Min Maina dribbelt an Hadzikadunic und Mikelbrancis vorbei und flankt von der linken Seite. Der Ball geht zu weit an die gegenüberliegende Fünferkante.

90. + 6 Min Der HSV-Kapitän verlängert die Nachspielzeit nochmal, weil er sich seinen Schuh neu anziehen muss. Der Unparteiische nimmt das alles gelassen zur Kenntnis.

90. + 5 Min Die Kölner Fans fordern Elfmeter, aber das war eindeutig der Bauch von Sebastian Schonlau.

90. + 3 Min Miro Muheim lässt einen Ball auf Hübers über die Grundlinie laufen und kreuzt nochmal den Laufweg des Kölners. Wegen des kleinen Kontaktes gibt es Pfiffe aus der Kölner Kurve. Daniel Heuer Fernandes ist nicht um einen schnellen Abstoß bemüht, weshalb Hübers nochmal antreibt. Burda zeigt schon an, dass er diese kleinen Aktionen mit auf die Uhr nimmt.

90. + 1 Min Sechs Minuten Nachspielzeit wird es geben.

90. Min Es ist soweit. Davie Selke feiert sein HSV-Debüt. Der Neuzugang kommt für Doppelpacker Königsdörffer. Außerdem lässt Steffen Baumgart auch Mikelbrancis nochmal ein paar Minuten sammeln. Raus ist der sehr aktive Jatta.

89. Min Großchance auf beiden Seiten. Zunächst bringt Bakery Jatta einen Ball klasse auf Baldé, der aber nicht durchgelaufen ist und die Kugel am leeren Tor vorbeirauscht. Auf der anderen Seite rutscht die Kugel knapp an Maina vorbei, der ebenfalls nur hätte einschieben brauchen.

88. Min Köln versucht nochmal was und wechselt doppelt. Obuz und Heintz ersetzen Huseinbasic und Pauli.

87. Min Wieder nimmt sich Leart Paqarada des Freistoßes an. Doch aus 25 Metern schießt er deutlich über das Tor von Daniel Heuer Fernandes.

86. Min Gelbe Karte für Königsdörffer, weil der sich nach einem Foul von Sebastian Schonlau zu sehr beschwert.

85. Min Bakery Jatta verschleppt zwei Konter innerhalb weniger Sekunden. Zunächst ist sein Pass auf Königsdörffer zu ungenau, dann legt er zunächst mit einem guten Kontakt den Ball an Pauli vorbei, um den Zweiten dann zu Hübers zu verstolpern.

84. Min Nächste Flanke von Thielmann, aber diesmal ist bei Daniel Heuer Fernandes Endstation.

83. Min Steffen Baumgart nimmt Ludovit Reis vom Feld. Der Niederländer läuft nicht mehr ganz rund. Kann sein, dass er sich etwas getan hat. Für ihn darf Moritz Heyer ran.

81. Min Im Gegenzug kommt der HSV mal nach vorne. Reis Schuss wird erst noch geblockt, dann kommt Jatta an die Kugel, steht aber im Abseits. Königsdörffer hatte die Hereingabe des Gambiers allerdings auch noch vor dem Pfiff kläglich verstolpert.

79. Min Jetzt wird es nochmal eine ganz enge Angelegenheit. Thielmann darf seine nächste Flanke schlagen. Die Stärken des Rechtsverteidigers sollten eigentlich mittlerweile bekannt sein. Mit vollem Einsatz wuchtet Maina den Ball per Kopf in die Maschen.

78. Min Tor für Köln! Linton Maina verkürzt

77. Min Es häufen sich die Fehlpässe im HSV-Spiel. Vor allem wenn mal eine Ebene überspielt werden soll, landet der Ball oftmals beim Gegner.

76. Min Köln wechselt nochmal und bringt einen neuen Spielertypen. Der kantige Dietz ersetzt den eher wendigen Lemperle, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.

75. Min Leart Paqarada schickt Bakery Jatta noch im Seitenaus über die kleine Werbebande. Dafür gibt es zurecht den Freistoß.

73. Min Im Liegen erkämpft sich Hadzikadunic den Ball von Lemperle und spielt ihn auf Elfadli weiter. Dann wird er vom Kölner leicht getroffen. Der Sechser will derweil Jatta lang schicken, aber Burda pfeift erneut einen Vorteil des HSV vorzeitig ab.

72. Min Riesenglück für den HSV! Thielmann schlägt eine richtig gute Flanke auf den zweiten Pfosten und den völlig freien Huseinbasic. Der Mittelfeldspieler bekommt zwar Druck hinter die Kugel, kann sie aber nicht aufs Tor bringen. Der Ball geht knapp über die Latte.

70. Min Das war nichts. Den ersten ball schießt Miro Muheim noch in die Mauer, dann wird seine zweite Chance abgefälscht und landet per Bogenlampe auf dem Fuß eines Kölners. Die Hausherren können sich befreien. Da war eindeutig mehr drin.

69. Min Mit einem aggressiven ersten Kontakt überläuft Bakery Jatta Kölns Pauli. Der Innenverteidiger weiß sich nicht mehr anders zu helfen und packt die Grätsche nahe der Sechzehnerkante aus. Gelb für den Jungstar.

68. Min Ecke für Köln und die Geißböcke packen die nächste kurze Variante aus. Die Flanke aus dem Rückraum landet bei Maina, dessen Schüsschen am rechten Pfosten vorbeitrudelt.

67. Min Adamyan kommt mit viel Tempo in den Sechzehner eingelaufen und will den Ball zurücklegen. Doch wieder ist ein Hamburger Fuß dazwischen. Sebastian Schonlau wehrt den Angriff ab.

65. Min Steffen Baumgart wechselt gleich zweifach. Mit Jean-Luc Dompé und Adam Karabec gehen beide Vorlagengeber vom Feld. Dafür kommt Fabio Baldé zu seinem Zweitligadebüt. Zudem darf Levin Öztunali sich nochmal beweisen.

64. Min Sebastian Schonlau hat Nasenbluten und muss gucken, dass er nicht zur Behandlung vom Feld muss.

62. Min Zunächst sieht es nach einem Wechsel des HSV aus, der dann aber doch nicht erfolgt. Damit kein verfrühtes Zeitspiel aufkommt, ermahnt Burda Bakery Jatta sogleich, den Einwurf schnellstmöglich auszuführen.

61. Min Leart Paqarada missglückt ein Flügelwechsel völlig. Der hohe Ball des Linksverteidigers landet auf der gegenüberliegenden Seite im Aus.

60. Min Das Stadion wacht allmählich wieder auf. Bei einem Zweikampf von Hadizkadunic wollen die Zuschauer ein Foul gesehen haben, aber Burda war das zu wenig.

58. Min Die Hamburger spielen ihren ersten richtigen Angriff der zweiten Hälfte und scheitern wie so oft am letzten Zuspiel. Von Pauli prallt der Ball in den unbesetzten Rückraum.

57. Min Doppelwechsel bei Köln. Waldschmidt und Downs verlassen das Feld. Adamyan und Maina sind neu im Spiel.

56. Min Downs taucht völlig frei im Hamburger Strafraum auf und kann aus sieben Metern zum Schuss kommen. Zum Glück für Daniel Heuer Fernandes ist Sebastian Schonlau rechtzeitig unten und fälscht den Ball noch entscheidend zur Ecke ab.

55. Min Leart Paqarada hält Karabec im Fallen am Trikot fest. Burda reicht das, um den Vorteil für den HSv abzupfeifen.

54. Min Miro Muheim bekommt das Foul von Burda zugesprochen. Der HSV kann sich zunächst mal wieder befreien.

53. Min Thielmann läuft Dompé im Rücken davon und spielt den Ball flach von der Grundlinie in den Fünfmeterraum. Dort rutscht der Ball Sebastian Schonlau durch und Daniel Heuer Fernandes kann die Kugel nicht festhalten. Der Abpraller rollt zu Ljubicic, dessen Schuss Schonlau mit seinem Körper blockt.

52. Min Ransford-Yeboah Königsdörffer packt den Zauberkontakt aus und pflückt einen hohen Ball mit dem Rücken zum Tor und unterBedrängnis von Hübers herunter. Leider steht er zuvor auch im Abseits.

50. Min Beide Teams reihen einige Fehlpässe aneinander. So egalisieren sich die zwei Mannschaften weitestgehend.

49. Min Mit einer tollen Bewegung befreit sich Dompé aus der Umklammerung gleich zweier Gegenspieler legt sich den Ball aber einen Ticken zu weit vor. Einwurf für die in weiß spielenden Gastgeber.

48. Min Huseinbasic ringt Karabec am Mittelkreis nieder. Freistoß für den HSV. Die Rothosen spielen den mit einem tiefen Ball auf Jatta schnell auf. Der Gambier bringt den Ball per Direktabnahme hinein, wo Urbig auf seinem Posten ist.

47. Min Riskante Grätsche von Elfadli im eigenen Strafraum. Aber geht alles gut und Burda sagt Weiterspielen.

46. Min Die zweite Hälfte läuft und auf der Tribüne brennen die ersten Bengalos. Da wird eine saftige Rechnung auf den 1. FC Köln zukommen.

Anpfiff 2. Halbzeit

Was für ein Saisonauftakt in Köln. Der HSV geht nach einer wilden Anfangsphase zunächst überraschend in Führung, lässt defensiv dennoch sehr viel zu. Nach einigen Entlastungsangriffen fällt schließlich der zweite Treffer und sorgt für reichlich Aufatmen auf der Hamburger Bank. Jetzt gilt es, sich nicht nur noch von starken Kölnern hinten reindrängen zu lassen, sondern auf offensiv weiter Druck zu machen. Vor allem über die schnellen Flügel kommt der HSV immer wieder zu guten Gelegenheiten, die es nun zu nutzen gilt.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Daniel Heuer Fernandes packt die Monsterparade aus! Huseinbasic und Lemperle kontern den HSV nach einer eigenen Ecke aus. Zunächst sieht es nach einem Handspiel aus, doch Burda lässt weiterlaufen. Über Huseinbasic landet der Ball wieder bei Lemperle, der frei vor Daniel Heuer Fernandes nur noch einzuschieben braucht. Mit dem Oberschenkel lenkt die Hamburger Nummer Eins den Ball irgendwie über die Latte. Wahnsinns-Aktion des Deutsch-Portugiesen. Im Anschluss daran sehen Miro Muheim und Steffen Baumgart wegen zu heftiger Beschwerden die Gelbe Karte.

45. Min Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

43. Min Nächstes Missverständnis in der Kölner Hintermannschaft. Wieder rutscht der Ball auf Jatta durch, dessen Flanke auf Königsdörffer allerdings wieder einmal im Nichts landet.

41. Min Karabec im Fallen mit dem klasse Pass auf Bakery Jatta. Der Gambier läuft Paqarada davon und will nochmal aus halbrechter Position für Königsdörffer querlegen. Urbig taucht ab und begräbt die Kugel unter sich.

40. Min Der HSV lässt das dritte Tor liegen.Statt zu schießen, legt der Schweizer nochmal auf Karabec quer. Tscheche will auf Reis zurücklegen, doch Huseinbasic ist mit dem langen Bein dazwischen. Im Anschluss zieht Elfadli das taktische Foul gegen Waldschmidt.

39. Min Lemperle hakt ein wenig verspätet gegen Dompé nach und sieht dafür die erste Gelbe Karte der noch jungen Saison.

38. Min Paqarada nimmt sich der Sache an und scheitert an der Fünf-Mann-Mauer des HSV. Die Hand-Rufe halten sich ziemlich zurück und das Spiel läuft weiter.

37. Min Schonlau verursacht den Freistoß gegen Ljubicic aus 19 Metern Torentfernung in zentraler Position. Der Innenverteidiger kommt ohne Karte davon.

36. Min Das ist der Wahnsinn! Es sah in den letzten Minuten eher nach dem Kölner Ausgleich aus, als nach dem nächsten Tor des HSV. Aber geschenkt. Diesmal läuft der Angriff über Adam Karabec, der Thielmann aussteigen lässt und dann die Flanke punktgenau an den Elfmeterpunkt schlägt. Dort steigt Königsdörffer zwischen Pauli und Paqarada hoch und setzt seinen Kopfball über Urbig, der einen Wahnsinns-Reflex zeigt, zunächst gegen die Latte. Vom Aluminium springt der Ball zurück ins Feld, wo Königsdörffer am schnellsten schaltet und erneut für seinen zweiten Treffer des Tages abstaubt.

35. Min Tor für den HSV! Königsdörffer mit dem Doppelpack

34. Min Ljubicic mit dem nächsten Kölner Distanzschuss. Wieder geht die Kugel rechts am Kasten von Daniel Heuer Fernandes vorbei.

33. Min Wieder zeigen sich die Gastgeber von ihrer kreativen Seite. Aus dem Halfeld spielt Paqarada den Ball flach auf Martel, der den Chipper an die Grundlinie auf Downs spielt. Diesen Ball kann sich Muheim aber sichern.

32. Min Eben noch Flankengeber, jetzt Foulspieler. Jatta bringt Huseinbasic zu Fall und verursacht den Kölner Freistoß in der Hamburger Hälfte.

30. Min Jatta spielt die Flanke aus dem Fußgelenk in die Mitte und sucht Ransford-Yeboah Königsörffer. Aber diese Flanke ist deutlich zu hoch angesetzt und landet auf der gegenüberliegenden Seite im Aus.

29. Min So richtig kontrolliert wirkt diese Partie vom HSV in beide Richtungen nicht. Defensiv lassen die Hamburger zu viel zu und nach vorne verlässt man sich sehr auf die Geniestreiche von Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé.

27. Min Dompé spielt seinen Tempovporteil auf dem Flügel aus und probiert es frech mit dem rechten Fuß aus spitzem Winkel. Urbig hat darauf spekuliert und das kurze Eck zugemacht.

26. Min Hadzikadunic packt eine hervorragend getimte Grätsche gegen Downs aus und bekommt von Burda direkt das Signal, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

25. Min Bakery Jatta nimmt Tempo auf und läuft mit dem Ball in die Kölner Hälfte. Dort bringt er die Kugel in die Mitte zu Jonas Meffert, der Karabec auf Außen findet. Aber die Flanke des Neuzugangs ist nur halbherzig gespielt und bleibt direkt im Kölner Abwehrverbund hängen.

24. Min Sebastian Schonlau springt unter einer Hereingabe auf Downs hindurch. Zum Glück für den HSV-Kapitän bleibt diese Fahrigkeit unbestraft.

23. Min Nächste Großchance für den 1. FC Köln. Lemperle setzt sich mit dem Beinschuss gegen Hadzikadunic durch und legt fast von der Grundlinie zurück auf Martel. Der Sechser ist in einer herausragenden Schussposition, verzieht seinen Abschluss aber völlig.

21. Min Bakery Jatta muss im Moment viel Defensivarbeit verrichten. Der Flügelstürmer ist als Verlängerung der Dreierkette vor allem gegen Paqarada und Lemperle gefordert.

20. Min Diese Entlastungsangriffe geben den Hamburgern auch mal Zeit durchzuatmen. Wenn sich Baumgart-Elf nur hinten reinstellt, wird früher oder später ein Tor fallen.

19. Min Der Eckball kommt gefährlich hinein, segelt aber an allen Akteuren vorbei. Ljubicic sorgt für den Kölner Befreiungsschlag.

18. Min Köln hat seine dritte Ecke und daraus entsteht ein brandgefährlicher Konter des HSV. Über Dompé geht es fix nach vorne. Der Franzose leitet auf Reis weiter, der sich für den Torschuss aus 14 Metern Torentfernung entscheidet. Pauli fälscht noch gefährlich für Urbig zur Ecke ab.

17. Min Leart Paqarada probiert das Direktspiel mit Lemperle, doch für den Stürmer kommt die Idee zu überraschend. Das Spielgerät rollt bis zu Daniel Heuer Fernandes durch.

16. Min Der HSV kann nach einem Ballgewinn mal schnell umschalten. Dompé wird auf dem linken Flügel in die Tiefe geschickt versucht es aus einer ähnlichen Schussposition wie beim Führungstreffer. Diesmal hält Urbig den Ball sicher fest.

15. Min Muheim begeht das erste HSv-Foul der Saison. Der Schweizer stoppt Martel am Mittelkreis unfair.

13. Min Paqarada wagt einen Ausflug nach vorne und schlägt die Flanke ins Zentrum. Jatta ist zu weit weg und kann die Hereingabe nicht mehr verhindern. Im Strafraum gewinnt schließlich Hadzikadunic das Kopfballduell gegen Downs.

12. Min Der HSV präsentiert sich gegen den Ball deutlich tiefer stehend und lässt den Effzeh erstmal kommen. Das könnte mit der Führung zusammenhängen, sah in den Anfangsminuten aber auch schon so aus.

11. Min Den Freitsoß spielen die Rothosen nicht gut aus. Die Hausherren können sich von der Eckfahne aus befreien.

10. Min Das erste gröbere Foul der Partie. Huseinbasic springt Muheim an der Seitenlinie in die Beine. Burda belässt es noch bei der Ermahnung.

8. Min Paqarada führt die eindeutig einstudierte Eckenvariante aus und bringt den Ball flach hinein. Dort lässt Pauli den Ball durchlaufen um, Huseinbasic in Schussposition zu bringen. Aber Jonas Meffert hat aufgepasst und blockt den Schussversuch.

7. Min Köln kommt wieder gefährlich über den Flügel. Ljubicic bringt den Ball von rechts in die Mitte, wo Hadzikadunic vor Downs den Fuß hinhält und den Ball ins Aus befördert.

6. Min Aus dem Nichts geht der HSV in Führung. Jean-Luc Dompé zieht auf seine bekannte Art und Weise am Kölner Strafraum nach innen und versucht es mit dem Torschuss. Alles sieht so aus, als hätte Urbig die Kugel sicher, doch dann rutscht ihm das Spielgerät durch die Hände und Königsdörffer staubt ab. Was für ein Start.

5. Min Tor für den HSV! Königsdörffer nutzt Urbigs Patzer

4. Minn Das Kölner Publikum ist jetzt entsprechend wach. Lautstark schallt es von den Rängen.

3. Min Doppelchance für den 1. FC Köln! Zunächst setzt Lemperle einen Schuss aus dem Rückraum übers Tor, dann will der HSV den Abstoß kurz ausspielen und verliert den Ball im Spielaufbau. Der Ball landet in der Mitte bei Ljubicic, der die Kugel aber nicht im Tor unterbringt, weil Hadzikadunic noch mit der Grätsche rettet.

2. Min Elfadli gewinnt im Mittelfeld den Ball und sucht Königsdörffer, der im Zweikampf gegen Thielmann aber das Nachsehen hat.

Min Die Zweitligasaison 2024/25 läuft und der HSV hatte den ersten Pass in die gegnerische Hälfte. Doch an den hohen Ball kann Jatta nicht rankommen.

Anpfiff