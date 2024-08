Weil noch immer kein Vuskovic-Urteil da ist: Klartext von HSV-Trainer Baumgart

Ob das noch was wird? Bis zum Start der Zweiten Liga wollte der HSV eigentlich Gewissheit darüber haben, ob der wegen Epo-Dopings gesperrte Mario Vuskovic vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) freigesprochen wird. So zumindest stellten es die Richter Mitte Mai, nach der Verhandlung in Lausanne, in Aussicht. Doch vieles spricht dafür, dass der Fall bis zum Anpfiff der Spielzeit am Freitag in Köln weiterhin in der Schwebe hängen wird. HSV-Trainer Steffen Baumgart nimmt die verantwortlichen Richter nun in die Pflicht.

Durchaus möglich, dass Vuskovic am Freitag im RheinEnergie-Stadion dabei sein wird, wie so oft schon, wenn sein HSV antritt. Allerdings würde dem 22-Jährigen wieder nur ein Platz auf der Tribüne bleiben. Seit November 2022 ist er gesperrt und wartet sehnsüchtig auf seinen Freispruch. Kaum auszudenken, wie groß die Anspannung bei ihm vor allem in diesen Tagen, kurz vor dem erwarteten Richterspruch, sein muss. Denn sollte Vuskovic nicht vom CAS begnadigt werden, würde sich seine Sperre bis Ende 2026 verlängern. Ein Horror-Szenario.

HSV-Trainer Baumgart hofft auf schnelle Vuskovic-Entscheidung

„Wer ihn kennengelernt hat, weiß, wie er der ganzen Sache entgegenfiebert“, weiß Baumgart. „Deswegen ist es ärgerlich für ihn, weil er mit den Hufen scharrt.“ Und weiter: „Wir würden uns sehr freuen, nicht nur eine Entscheidung zu haben, sondern auch eine positive für ihn. Wir wünschen uns alle, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz ist und dass er bei uns sein kann, wovon wir auch ausgehen.“

Wie lange aber werden sich die CAS-Richter noch Zeit lassen? „Man kann nicht mit jemandem planen, bei dem man das Ergebnis nicht kennt“, sagt Baumgart etwas resigniert in Bezug auf Vuskovic und stellt fest: „Es geht jetzt darum, und das ist eine persönliche Meinung, dass wir uns alle freuen würden, wenn die eine oder andere Majestät aus ihrem Büro wirklich auch mal einen Brief abschickt.“

Wann entscheiden die CAS-Richter über HSV-Profi Vuskovic?

Ein deutlicher Appell an die drei Richter Lars Hilliger (Dänemark), Jeffrey Benz (England) und Luigi Fumagalli (Italien). Baumgart hofft, Vuskovic bald wieder in der Kabine und auf dem Trainingsplatz begrüßen zu dürfen: „Ich gehe davon aus, dass der eine oder Spieler mit ihm Kontakt hat, um ihm ein klares Zeichen zu geben. Er weiß, dass wir auf ihn warten, er weiß, dass wir uns nichts sehnlicher wünschen, als dass es für ihn eine positive Entscheidung gibt.“