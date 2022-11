Kittels historische Durststrecke: Bringt Regensburg ihn endlich zurück in die Spur?

Wenn der HSV am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) den SSV Jahn Regensburg im Volksparkstadion empfängt, wird Trainer Tim Walter höchstwahrscheinlich auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim 3:2-Erfolg in Paderborn setzen. Das würde dann auch bedeuten, dass Sonny Kittel seine nächste Chance bekommt. Die entscheidende Frage lautet: Kann er diese nun endlich auch mal nutzen?

Um 12.58 Uhr kam Kittel am Samstag als einer der ersten Profis zum Abschlusstraining auf den Platz. Einen Ball hatte er wie so oft direkt dabei. Ohne geht es für ihn auch nicht wirklich. Sein Problem: In den Spielen macht der Ball seit einiger Zeit nur viel zu selten das, was Kittel will und eigentlich auch kann.

29 Torschüsse hat Kittel in dieser Saison bislang abgegeben. Ein Treffer wollte ihm dabei nicht gelingen. In den meisten Fällen (18) gingen seine Schüsse nicht mal aufs Tor. Mittlerweile ist er seit 20 Pflichtspielen in Folge ohne eigenen Treffer. Eine historische Durststrecke, die es für ihn als Zweitliga-Profi zuvor noch nie gab.

Kittel gehört beim HSV zu den klaren Stammspielern

Am fehlenden Vertrauen des Trainers liegt all das nicht. Kittel kam in dieser Saison in allen 16 Pflichtspielen zum Einsatz, nur bei drei Partien stand er dabei nicht in der Startelf. So langsam wäre es da mal an der Zeit, das Vertrauen auch zurückzuzahlen.

Gegen Regensburg hat Kittel eine starke Bilanz

Bringt Regensburg den 29-Jährigen am Sonntag zurück in die Spur? Es ist zumindest ein Gegner, der Kittel eigentlich liegt. Beim 4:1-Heimsieg in der vergangenen Saison gegen den Jahn sorgte der Offensivspieler für ein Tor und bereitete zwei weiterer Treffer vor. In bislang neun Spielen gegen Regensburg hat Kittel insgesamt viermal getroffen und fünf Tore vorbereitet. Eine starke Erfolgsquote.

Es wird vor allem an ihm selbst liegen, an dieser Erfolgsserie nun am Sonntag wieder anzuknüpfen. Das Abschlusstraining hat er ohne Probleme überstanden. Als einer der ersten Spieler war er nach der knapp einstündigen Einheit wieder in der Kabine. Es lag unter anderem auch daran, dass Kittel mittlerweile bei Autogramm- und Fotowünschen der Fans nach dem Training nicht mehr an erster Stelle steht und dann eben alles etwas schneller geht. Auch das könnte er sicherlich wieder ändern, wenn auf dem Platz nicht nur die Einsatzzeiten, sondern vor allem auch die Leistung stimmen würde.