Kittel hat endlich wieder Spaß! Hilft er dem HSV so doch noch?

Sonny Kittel und der HSV – gibt es in dieser Beziehung doch noch ein Happy End? Vieles sprach zuletzt dagegen. Am Donnerstag gab es nun einen unerwarteten Lichtblick. Beim 1:2 im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig erzielte Kittel das einzige HSV-Tor und machte damit sich selbst und auch Trainer Tim Walter glücklich.

Schon im Winter wollte Kittel eigentlich das Kapitel HSV für sich beenden. Für einen Wechsel nach Saudi-Arabien bekam er letztlich dann aber nicht die Freigabe. Das Ergebnis: Kittel, der schon in der Hinrunde nur selten überzeugen konnte, rutschte in Hamburger weiter ab und war zuletzt nur noch ein Mitläufer. In der Liga kam er nur noch als Joker oder wie zuletzt beim 0:0 gegen Kiel überhaupt nicht mehr zum Einsatz.

Im Testspiel gegen Braunschweig änderte sich dieses Bild gestern. Kittel stand in der Startelf und blieb auch die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Mit seinem Tor kurz vor Spielende sorgte er dann sogar für das Highlight des Spiels aus Hamburger Sicht.

HSV-Trainer Walter freut sich mit Kittel

„Das freut mich total. Er hat es sich verdient“, sagte Walter, der einen anderen Kittel als in den Wochen zuvor erlebte. „Er hat mal wieder durchgespielt und einfach Spaß gehabt zu kicken. Ob dann alles klappt oder nicht, das ist bei ihm nicht relevant. Er muss darüber kommen, dass er eine gewisse Freude entwickelt. Ich glaube, die hat er gehabt.“

Nette Worte, die ein bisschen Hoffnung machen, dass Kittel auch im Saisonendspurt noch mal wichtig für die Hamburger werden könnte. Das letzte Pflichtspiel-Tor für den HSV hat der 30-Jährige in der vergangenen Saison im April beim 4:0 in Ingolstadt erzielt. Zumindest im Test auf dem Trainingsplatz hat er nun bewiesen, dass er es noch kann.