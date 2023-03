1:2 gegen Braunschweig: HSV verliert Testspiel verdient

Der HSV konnte im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig kein Erfolgserlebnis feiern. Gegen die Niedersachsen unterlagen die Rothosen verdient mit 1:2 (0:2). Nach einer schwachen ersten Hälfte und Gegentoren von Wintzheimer (12.) und Kijewski (19.) steigerten sich die Hamburger in Halbzeit zwei. Zu mehr als einem Anschlusstreffer kurz vor Schluss von Kittel (88.) reichte es aber nicht.

Von Beginn an präsentierten sich die Braunschweiger als das spritzigere und gefährlichere Team. Der HSV hatte zwar zunächst mehr Ballbesitz, wusste damit aber gar nichts anzufangen. Die Niedersachsen waren vor allem nach Kontern immer wieder gefährlich. So fiel auch das 0:1: Eine Drei-gegen-Eins-Situation spielten die Gäste eiskalt aus. Am Ende des Angriffs blieb Wintzheimer gegen seinen Ex-Klub ganz cool (12.).

Die Braunschweiger blieben dran und belohnten sich nur wenige Minuten später. Multhaupt, der auch schon das 0:1 auflegte, flankte von links in den Strafraum, wo Kijewski seinen Fuß hinhielt. Der Ball trudelte an mehreren Spielern vorbei ins lange Eck, Raab im Tor war chancenlos. Auch nach den Gegentoren wachten die Rothosen nicht auf, vielmehr hätte Braunschweig noch in Hälfte eins erhöhen können. Erst kurz vor der Pause kamen die Hamburger zu ihrer ersten Chance: Krahn hätte in der 45. Minute per Kopf verkürzen können.

Nach dem Seitenwechsel und vielen Wechseln wurde es nur bedingt besser bei den Schützlingen von Tim Walter. Zunächst fehlte die Organisation im Spiel, Braunschweig war näher dran am 0:3 als der HSV am Anschlusstreffer. Doch mit der Zeit kamen die Talente besser ins Spiel. Vor allem Balde machte mit zwei guten Chancen auf sich aufmerksam (63./70.). Erst kurz vor Schluss kamen die Rothosen dann zu ihrem Treffer: Kittel traf mit einem wuchtigen Flachschuss ins kurze Eck (88.).

Es sollte aber die letzte nennenswerte Aktion des Spiels gewesen sein. Am Ende musste sich der HSV verdient mit 1:2 geschlagen geben. Für die Rothosen geht der Ligabetrieb nach der Länderspielpause am 31. März (18.30 Uhr) in Düsseldorf weiter.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Es dürfte aber nur beim Anschlusstreffer bleiben, da es wohl, wie schon in Halbzeit eins, keine Nachspielzeit geben wird.

88. Min Der HSV kommt doch noch zu seinem Treffer. Vor dem Braunschweiger Strafraum spielen Kittel und Rath einen etwas glücklichen Doppelpass, aus etwa 18 Metern zieht der Routinier dann direkt ab. Sein flacher und strammer Schuss landet knapp neben dem rechten Pfosten im kurzen Eck. Hoffmann ist chancenlos.

88. Min Tor für den HSV! Kittel verkürzt auf 1:2.

86. Min Braunschweig mit einer schönen Verlagerung auf den rechten Flügel. Kaufmann ist mutig und zieht aus spitzem Winkel schnell ab. Der Schuss geht aber weit über den Kasten der Hamburger.

83. Min Zu großen Chancen kamen beide Teams nicht mehr in den letzten Minuten. Nach einer späten Aufholjagd des HSV sieht es nicht aus.

80. Min Raab kann eine Ecke von Pherai nicht entscheidend klären. Aus der zweiten Reihe kommt deshalb noch ein Braunschweiger zum Schuss. Dieser geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

79. Min Geht noch was für den HSV? Nach einem schwachen Start in die Halbzeit haben sich die Rothosen beständig gesteigert. Doch auch die Braunschweiger sind immer wieder gefährlich.

76. Min Nächster kurioser Wechsel bei den Rothosen: Für Megeed geht es zurück auf den Platz. Er kommt für Krahn ins Spiel.

75. Min Fast das 0:3! Pherai flankt von rechts in den Strafraum. Raab verschätzt sich und fliegt am Ball vorbei. Lauberbach könnte in das freie Tor einschieben, doch der Braunschweiger ist zu überrascht und kann den Ball nicht kontrollieren.

72. Min Kittel probiert es aus etwa 25 Metern, doch der Routinier trifft den Ball nicht richtig. Sein Schuss geht mehrere Meter links am Tor vorbei.

70. Min Wieder ist es Balde, der für Gefahr sorgt! Ähnlich wie vor sieben Minuten wird der Youngster am linken Flügel frei gespielt. Dieses Mal zieht Balde aber nach innen in den Strafraum. Zentral, aus gut 14 Metern zieht er wuchtig ab, leicht abgefälscht geht der Schuss aber über das Tor.

68. Min Wechsel beim HSV: Yalcinkaya und Rath kommen für Amaechi und Megeed. Kurios: Amaechi wurde erst zur Halbzeit eingewechselt.

65. Min Flanke vom rechten Flügel von Braunschweig. Montero kann eigentlich klären, trifft den Ball aber nicht. Deshalb kann Lauberbach komplett frei vor Raab aus fünf Metern abschließen. Der HSV-Keeper kann den Schuss stark mit dem Fuß abwehren.

63. Min Ecke für den HSV. Doch eine kurz ausgespielte Variante wird nicht gefährlich. Im Anschluss bleibt der HSV aber dran, Balde wird über den linken Flügel schön freigespielt. Sein Flachschuss aus spitzem Winkel geht nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Hoffmann wohl nicht mehr rangekommen.

61. Min In den vergangenen Minuten hat sich der HSV wieder gefangen. Die Rothosen haben inzwischen wieder längere Ballbesitzphasen.

59. Min Drei Wechsel bei Braunschweig. Kaufmann, Pherai und Lauberbach kommen für Endo, Wintzheimer und Multhaupt.

58. Min Die erste Offensivaktion des HSV in der zweiten Hälfte: Mikelbrencis schickt Kittel mit einem feinen Steckpass, doch der Offensivspieler legt sich den Ball im Strafraum zu weit vor. Hoffmann kommt aus seinem Kasten und packt sicher zu.

56. Min Erneut brennt es lichterloh vor dem HSV-Tor. Über den linken Flügel marschieren die Gäste, die Flanke in den Rückraum landet beim völlig freien Multhaupt. Dem rutscht aber der Ball beim Schussversuch über den Schlappen, am zweiten Pfosten hat ein Mitspieler noch die Chance auf den Abschluss. Doch auch dieser Versuch ist zu ungefährlich.

53. Min Nächster Hochkaräter für die Niedersachsen. Erneut haben sie viel zu viel Platz nach einem Konter, Endo schickt Wintzheimer, der bis zum Sechzehner marschieren kann. Sein Schuss ist eigentlich zu zentral, flattert aber gewaltig, sodass Raab nur mit einer Hand unorthodox klären kann.

52. Min Mit den vielen jungen Spielern auf dem Platz sucht der HSV noch nach seinem Spielfluss. Megeed hat im Übrigen die Sturmrolle von Glatzel übernommen.

50. Min Der Start in die zweite Hälfte gehört klar den Braunschweigern. Die Gäste haben inzwischen nun auch vermehrt die Spielkontrolle übernommen.

48. Min Braunschweig mit der nächsten dicken Chance. Wieder ist es ein Konter, der für Gefahr sorgt. Bonga ist am Ende am linken Strafraumeck frei. Der stramme Flachschuss auf das kurze Eck kann von Raab stark zur Ecke pariert werden.

46. Min Nach einer nur knapp fünfminütigen Halbzeitpause geht es weiter. Beim HSV kommt Kilo, Heil, Amaechi und Balde für Jatta, Meffert, Heyer und Glatzel. Bei Braunschweig ist Strompf für Behrendt im Spiel.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Diese 45 Minuten dürften Tim Walter sicher nicht gefallen haben. Der HSV spielte eine schwache Hälfte, erst kurz vor der Pause wachten die Gastgeber auf. Braunschweig war das spritzigere Team, welches vor allem nach Kontern immer wieder Gefahr ausstrahlte. Wintzheimer (12.) und Kijewski (19.) trafen schon früh zur verdienten Führung. Die Rothosen mussten bis zur 42. Minute auf ihre erste Chance warten, in der 45. Minute hatte Krahn die beste Möglichkeit für die Hamburger.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45. Min Beste Chance des HSV! Megeed setzt sich am rechten Flügel stark durch und flankt in die Mitte auf Krahn. Der hat eigentlich ein fast freies Tor vor sich, doch der Youngster köpft den Ball klar über das Tor.

45. Min Freistoß aus dem linken Halbfeld von Braunschweig. Gefährlich wird es nicht, Raab kommt aus seinem Tor raus und kann die Flanke abfangen.

42. Min Da ist sie doch noch, die erste Chance der Rothosen. Kittel schickt Glatzel auf links. Der nimmt den Ball knapp vor der Grundlinie an und kann eigentlich auf Megeed in den Rückraum ablegen. Doch der Stürmer versucht es aus spitzem Winkel selbst und scheitert an Hoffmann, der zur Ecke klärt. Diese wird aber nicht gefährlich.

42. Min Kommt noch was vor der Pause vom HSV? Weiterhin gab es keine einzige klare Chance der Hanseaten.

39. Min Starker langer Ball auf Wintzheimer, der Stürmer ist fast schon alleine vor dem Tor. Doch Jonas David kann im letzten Moment klären.

38. Min Nächste Ecke für die Niedersachsen. Behrendt will den Ball aufs Tor köpfen, doch sein Versuch wird abgefälscht. Raab kann deshalb sicher zupacken.

36. Min Ecke für Braunschweig: Kijewskis Hereingabe kommt aber zu nah vor den Kasten, Raab klärt zur nächsten Ecke. Diese wird von Heyer per Kopf geklärt.

32. Min Bislang zeigen die Rothosen eine durchwachsene Leistung, die Führung von Braunschweig ist definitiv verdient. Die Niedersachsen sind das deutlich gefährlichere Team. Der HSV dagegen präsentiert sich harmlos in der Offensive und löchrig in der Defensive.

30. Min Nächster HSV-Ballverlust, nächster Konter der Braunschweiger. In Überzahlsituation spielen die Gäste Multhaupt auf links frei. Dieser versucht es vom linken Strafraumeck mit einem Schuss auf Raabs kurze Ecke. Der Schuss geht aber wieder deutlich am Tor vorbei.

28. Min Ein hoher Pass ins Zentrum von Kittel misslingt, sodass Meffert den Ball unfreiwillig in den Lauf von Multhaupt köpft. Der doppelte Vorbereiter probiert es aus etwa 20 Metern, verzieht aber.

25. Min Nach einem frühen Ballverlust gibt es mal die Chance auf einen Konter, doch Megeeds Abspiel auf Jatta ist zu unpräzise. Der Flügelstürmer versucht noch von der Grundlinie zu flanken. Hoffmann packt aber sicher zu.

24. Min Weiter gibt es kein Vorbeikommen an der kompakten Braunschweiger Defensive. Der HSV präsentiert sich bislang aber auch nicht besonders kreativ. Vor große Herausforderungen werden die Gäste nicht gestellt.

22. Min Kurz nach dem 0:2 war Braunschweig in Person von Endo schon wieder in einer gefährlichen Position, dieses Mal aber ohne Ertrag. Die Führung der Niedersachsen ist verdient, der HSV ist noch nicht im Spiel angekommen.

19. Min Der HSV ist weiterhin schläfrig in der Defensive. Braunschweig kann sich zu leicht in der gegnerischen Hälfte auf Höhe des Strafraums kombinieren. Wieder ist es Multhaupt, dieses Mal über den linken Flügel, der ins Zentrum flankt. Dort hält Kijewski aus etwa sieben Metern seinen Fuß in. Der Ball trudelt an mehreren Spielern vorbei ins lange Eck, Raab ist chancenlos.

19. Min Tor für Braunschweig! Kijewski trifft zum 0:2.

18. Min Die Rothosen werden ein wenig offensiver. Dieses Mal ist es Heyer, der vom linken Flügel in den Strafraum flankt. Doch auch diese Hereingabe ist zu unpräzise und kann geklärt werden.

16. Min Vom HSV kommt nach einer guten Viertelstunde bisher wenig. Jetzt versucht es Megeed mal mit einer Flanke vom linken Flügel. Doch anstatt Glatzel findet er nur Braunschweig-Keeper Hoffmann.

14. Min Braunschweig bleibt direkt dran und setzt sich am HSV-Strafraum fest. Endo marschiert in den Sechzehner, kommt aber nicht zum Abschluss.

12. Min Die Braunschweiger kontern und nutzen direkt die erste Chance des Spiels. Auf einmal finden sich die Niedersachsen in einer Drei-gegen-Eins-Situation wieder und diese nutzen sie eiskalt. Am Ende ist es Multhaupt, der vom rechten Flügel in die Mitte auf Wintzheimer ablegt. Der Ex-HSV-Stürmer bleibt vor Raab eiskalt und schiebt den Ball rechts am Torwart vorbei. Vom Innenpfosten prallt der Ball ins Netz.

12. Min Tor für Braunschweig! Wintzheimer trifft zur Führung.

10. Min Weiterhin hat der HSV viel Ballbesitz, Braunschweig hindert die Hanseaten aber gut daran, überhaupt in die gefährlichen Zonen zu kommen.

7. Min Sieben Minuten sind gespielt und die Trainer beider Teams warten immer noch auf den ersten Schuss des Spiels.

5. Min Braunschweig überspielt das Hamburger Pressing stark und kombiniert sich von der eigenen Torauslinie bis in den Strafraum des HSV. Doch dann warten die Niedersachsen zu lange, ein Abschluss kommt nicht zustande.

3. Min Der HSV übernimmt die Spielkontrolle, schiebt den Ball aber nur in der Abwehrkette hin und her. Offensiv gab es noch keine nennenswerte Aktion der Hausherren.

1. Min Die Braunschweiger bemühen sich gleich mal in der Offensive, doch eine Flanke vom linken Flügel kann geklärt werden.

1. Min Los geht’s! Die Braunschweiger stoßen an.

Anpfiff!