HSV holt 0:2 auf – und verliert mit 2:4! Kiel schockt Hamburg spät

Auch im fünften Auswärtsspiel in Serie fährt der HSV kein Sieg ein. Die Hamburger verloren bei Holstein Kiel mit 2:4 (0:1) und müssen um Platz zwei bangen. An der Förde gingen die Gastgeber per Elfmeter durch Skrzybski in Führung (20.) und erhöhten in Halbzeit durch einen Treffer von Pichler (57.). Der zuvor zu harmlose HSV steigerte sich und glich tatsächlich durch einen Glatzel-Doppelschlag (71./80.) aus. Doch danach wollten die Hanseaten zu viel – und wurden durch Porath (83.) und Sterner (88.) eiskalt bestraft.

Die Hausherren waren von Beginn an mutig und ließen den HSV kaum zur Entfaltung kommen. Die Schützlinge von Tim Walter wurden im Aufbau gestört und fanden kein Durchkommen gegen eine kompakte Kieler Verteidigung. Holstein zeigte sich aus der Distanz gefährlich und hatte durch Schulz (5.) und Skrzybski (11.) die ersten Chancen der Partie. Letzterer sorgte dann auch für die nicht unverdiente Führung: Muheim wollte den Ball im eigenen Strafraum klären, foulte dabei aber Holtby. Aytekin zeigte auf den Punkt und Skrzybski ließ sich die Chance nicht entgehen (20.).

Erst zum Ende der ersten Halbzeit kamen die Gäste zu Chancen. Glatzel verpasste per Kopf (36.), während eine Dompé-Flanke am Pfosten landetet (40.). Gefährlicher waren aber immer noch die Kieler, die zwei Mal kurz vor dem zweiten Treffer (37./41.) standen. Dieser fiel aber erst nach der Pause, als Pichler steil geschickt wurde, von Ramos nicht zu stoppen war und auch Heuer Fernandes nicht mehr entscheidend parieren konnte (57.). Zuvor hatte Glatzel den Ausgleich verpasst und nur die Latte getroffen.

Es dauert ein wenig, doch in der Schlussphase wurde der HSV immer dominanter. Und belohnte sich dann innerhalb von zehn Minuten: Glatzel köpfte zunächst nach einer Muheim-Flanke (71.) und später nach einer Jatta-Hereingabe (80.) gekonnt ein. Die Hamburger waren am Drücker und wollten mehr. Doch das wurde von Kiel eiskalt bestraft.

Kurz nach dem Ausgleich nutzte Holstein eine große Lücke beim HSV aus, Porath war plötzlich frei durch und blieb vor Heuer Fernandes eiskalt (83.). Die Rothosen waren geschockt – und Kiel machte munter weiter. Nach einem Missverständnis in der Hamburger Abwehr traf Sterner (88.) zur Entscheidung. In der Nachspielzeit hatten beide Teams dann noch große Chancen auf weitere Tore – doch es blieb beim 4:2.

Kiel rückt dank des Dreiers bis auf einen Punkt auf den HSV heran, der am Sonntag noch von Fortuna Düsseldorf überholt werden kann. Zusätzlich bitter: Hadzikadunic sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Braunschweig. Zudem musste Ramos verletzt ausgewechselt werden.

Das Spiel im Liveticker

Abpffif!

90.+6 Min Nemeth kommt vor dem Kieler Tor nach einer Jatta-Flanke zum Kopfball, doch Weiner pariert mit seinem Bauch. Ecke für den HSV – die aber keine Gefahr bringt.

90.+5 Min Auf der Gegenseite fällt fast das 5:2! Arp wird steil geschickt und setzt sich im Strafraum gegen seinen Gegenspieler durch. Der Ex-HSVer will den Ball flach links einschieben, doch Heuer Fernandes pariert ganz stark.

90.+4 Min Fast der Anschluss! Bénes schießt aus etwa 20 Metern platziert ins rechte Eck, doch Weiner ist schnell unten und pariert ganz stark.

90.+2 Min Der HSV ist sichtlich geschockt, hat seit dem 3:2 keine Chance mehr gehabt.

90. Min Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit. Geht doch noch was für den HSV?

88. Min Das dürfte die Entscheidung gewesen sein – und das ist wieder ganz schlecht vom HSV verteidigt. Rothe flankt von links flach in den Strafraum, wo Heuer Fernandes rauskommt, aber nicht den Ball klären kann. Der Ball landet aber nicht beim Kieler Stürmer, sondern rutscht an der Strafraumgrenze durch. Kein HSV-Verteidiger geht zur Kugel, sodass der Sterner, der aus dem Rückraum heran rauscht, ins Tor einschieben kann.

88. Min Tor für Kiel! Sterner entscheidet das Spiel!

85. Min Wechsel bei Kiel: Remberg kommt für Pichler.

85. Min Das ist natürlich bitter für den HSV, die nach dem 2:2 umgehend auf den Dreier gehen wollten. Geht nun noch was in der Schlussphase für die Hamburger?

83. Min Der HSV steht zu offensiv und wird dafür umgehend bestraft. Nach einem Einwurf gewinnt Kiel den Ball, der bei Arp landet. Ein schöner Steilpass des Ex-Hamburgers reicht aus, um die Abwehr des HSV auszuhebeln. Porath treibt den Ball über rechts nach vorne bis zum Strafraum, wo er den Ball ins kurze Eck vorbei am heraus stürmenden Heuer Fernandes befördert.

83. Min Tor für Kiel! Porath trifft zum 3:2.

81. Min Sander hält Jatta fest und verhindert einen Angriff des HSV – Gelb für den Kieler.

80. Min Der HSV gleicht aus! Jatta wird mit einem Heber über rechts freigespielt und flankt vor das Tor. Dort kommt Glatzel heran gerauscht, während Weiner nicht entscheidend aus dem Tor kommt. Der Stürmer köpft den Ball ins lange Eck – alles wieder drin für Hamburg!

80. Min Tor für den HSV! Glatzel gleicht aus.

79. Min Die Kieler verteidigen nun aber wieder griffiger. Seit dem Tor hatte der HSV keine Chance mehr.

77. Min Der HSV hat sich den Anschluss durch eine dominante Phase vor dem Tor durchaus verdient. Die Kieler standen zu tief und verbleiben auch aktuell mit dieser Taktik.

75. Min Der nächste Wechsel bei Kiel: Porath wird für Schulz eingewechselt.

74. Min Für den Verteidiger geht es nicht weiter. Heyer kommt für Ramos in die Partie.

73. Min Ramos bleibt nach einem Zweikampf liegen und muss behandelt werden.

71. Min Hamburg ist wieder dran! Und das hat sich in den letzten Minuten ein wenig abgezeichnet. Muheim darf rechts vor dem Strafraum unbedrängt flanken. Sieben Meter vor dem Tor springt Glatzel am höchsten und köpft den Ball ins linke Eck direkt neben den Pfosten.

71. Min Tor für den HSV! Glatzel verkürzt.

69. Min Nächster HSV-Wechsel: Der blasse Pherai geht raus, Poreba ist nun im Spiel.

68. Min Pichler geht zu ungestüm ins Kopfballduell mit Muheim. Dafür sieht der Kieler Gelb. Muheim muss auf dem Platz behandelt werden.

67. Min Nun wechselt auch Kiel erstmals: Rothe und Sterner kommen für Komenda und Skrzybski.

64. Min Kiel nutzt seine Freiräume nun gut aus. Die Hausherren kontern über Schulz, der Skrzybski rechts im Strafraum bedient. Der Torschütze will aus spitzem Winkel den Ball direkt aufs Tor bringen, doch die Kugel landet am Außennetz.

63. Min Die Hamburger werden offensiver: Eine Flanke von links landet im Strafraum auf der Brust von Glatzel und im Anschluss bei Bénes. Dessen Schuss geht aber mehrere Meter über das Tor.

62. Min Jatta verhindert die Entscheidung! Holtby schickt Pichler mit einem feinen Steckpass. Der Stürmer ist völlig frei im Strafraum, doch Jatta macht den Weg nach hinten mit und klärt gerade noch so zur Ecke. Diese verteidigen die Hamburger gekonnt.

61. Min Walter reagiert und wechselt doppelt: Königsdörffer und Nemeth kommen für Dompé und Mikelbrencis ins Spiel.

59. Min Das ist natürlich bitter für den HSV, der sich aber auch nach der Pause defensiv nicht immer sattelfest gezeigt hat. Nun wird das eine ganz schwierige Aufgabe.

57. Min Der HSV nutzt seine Chance auf den Ausgleich nicht – und wird dafür bestraft! Hinten stehen die Hamburger viel zu löchrig, Holtby kann in der gegnerischen Hälfte marschieren und hat ganz viel Platz. Mit einem Steilpass schickt er Pichler, der im Strafraum ganz leicht an Ramos vorbeigeht und den Ball im rechten Winkel versenkt. Heuer Fernandes ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

57. Min Tor für Kiel! Pichler erhöht auf 2:0!

55. Min Die zweite Halbzeit startet genauso rasant, wie die erste aufgehört hat. Beide Teams suchen den Weg nach vorne und hatten schon gute Chancen auf ein Tor.

52. Min Das muss der Ausgleich sein! Mikelbrencis wird von Jatta rechts angespielt und flankt vor der Grundlinie in den Strafraum. Glatzel kommt fünf Meter vor dem Tor frei zum Kopfball. Die Kugel springt auf den Rasen und von da aus an die Latte – Glück für Kiel.

51. Min Wieder Holstein! Pichler marschiert mit den Ball bis in den Strafraum, tanzt Hadzikadunic aus und zieht ab. Doch der HSV-Verteidiger kriegt noch sein Bein dazwischen und fälscht zur Ecke ab. Diese bringt keine Gefahr ein.

50. Min Nächste gute Kiel-Chance! Holtby bringt einen Freistoß von links in den Strafraum, wo Kleine-Bekel viel zu frei zum Kopfball kommt, den Ball aber nicht richtig trifft.

48. Min Wieder kombiniert sich Kiel zu leicht nach vorne! Arp treibt den Ball nach vorne und spielt Skrzybski rechts im Strafraum an. Der bringt die Kugel ins Zentrum, wo Ramos Pichler entscheidend stört, sodass der Ball knapp rechts am Tor vorbeigeht.

47. Min Da ist der erste Schuss auf das Tor der Kieler im gesamten Spiel. Muheim findet Dompé links neben dem Strafraum. Der Franzose zieht nach innen, legt den Ball auf seinen rechte Fuß, doch der anschließende Schuss hat keine Power und kann von Weiner leicht festgehalten werden.

46. Min Weiter geht’s! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Holstein Kiel führt nicht unverdient nach 45 Minuten mit 1:0 gegen den HSV. Die Hausherren begannen mutiger und hatten auch die ersten Chancen des Spiels. Nach einem Muheim-Foul gegen Holtby im Hamburger Strafraum brachte Skrzybski seine Farben dann vom Punkt in Führung (20.). Erst in der Schlussphase der Halbzeit wurde der HSV gefährlich – durch einen Glatzel-Kopfball (36.) und eine Dompé-Flanke (40.). Doch in der Zwischenzeit hätte Kiel auch durchaus erhöhen können, wenn nicht sogar müssen. Aber Ramos (37.) und Muheim (41.) klärten zwei Mal stark. Vom HSV muss in Halbzeit zwei mehr kommen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Keine Mannschaft geht aktuell ins Risiko. Es scheint, mit diesem Ergebnis in die Pause zu gehen.

45.+1 Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Die Partie hat nun richtig Fahrt aufgenommen. Fällt noch ein Tor vor der Pause?

44. Min Meffert unterbindet einen Konter mit einem taktischen Foul und sieht dafür Gelb.

43. Min Pfosten! Dompé flankt von links mit viel Schnitt vor das Tor. Doch weder Glatzel, noch die Kiel-Verteidiger kommen an den Ball ran. Die Hereingabe wird immer länger und landet am rechten Außenpfosten. Glück für Holstein.

41. Min Die nächste Riesenchance für Kiel! Der HSV verteidigt erneut zu passiv, Arp kann im Strafraum über links ganz leicht freigespielt werden. Der Ex-Hamburger marschiert bis zur Grundlinie und passt flach vor das Tor. Da kommt kein Kieler an den Ball, sondern nur Muheim, dessen Klärungsversuch zum Glück nicht im eigenen Tor landet.

40. Min Nun aber wieder der HSV: Bénes bringt einen Freistoß in den Strafraum, Ramos kommt zentral aus etwa sieben Metern zum Kopfball. Das Leder geht etwa einen Meter über die Latte.

37. Min Ramos verhindert das 2:0! Becker wird im Strafraum rechts schön angespielt und passt sofort flach in die Mitte. Da wartet Arp, der nur noch auf das leere Tor einschieben muss, doch Ramos grätscht im letzten Moment dazwischen und klärt zur Ecke. Diese bringt keine Gefahr ein.

36. Min Und nun hat der HSV auch seine erste Chance: Muheim flankt von links und sucht Glatzel vor dem Tor. Weil sich Weiner verschätzt, hätte der Stürmer nur noch einköpfen müssen, doch ein Kiel-Verteidiger fälscht den Ball gerade noch so mit dem Kopf ab, sodass Glatzel den Ball nicht mehr kontrolliert aufs Tor bringen kann.

34. Min Gute Chance für die Hausherren! Nach einem Einwurf kann der HSV den Ball nicht aus dem Strafraum klären. Die Kugel prallt links neben den Sechzehner, wo Skrzybski es einfach mal probiert und direkt abzieht. Der stramme Schuss geht nur knapp am rechten Winkel vorbei – Heuer Fernandes wäre da nicht mehr rangekommen.

31. Min Bei einem Kopfballduell arbeitet Hadzikadunic zu sehr mit seinem Arm und trifft Arp am Kopf. Der HSV-Verteidiger sieht dafür Gelb – es ist seine fünfte. Deshalb wird er dem HSV nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Braunschweig fehlen.

29. Min Kiel steht nach dem Führungstor ein wenig tiefer, ohne aber zu passiv zu werden. Geht vielleicht etwas über einen Standard? Mikelbrencis holt eine Ecke heraus. Bénes findet am ersten Pfosten Jatta, doch sein Kopfball geht steil nach oben und über den Kasten der Kieler.

26. Min Das HSV-Spiel ist offensiv eher linkslastig. Während in den ersten Minuten Dompé in Eins-gegen-EIns-Situationen durchaus zu gefallen wusste, konnte der Franzose sich zuletzt nicht mehr durchsetzen.

24. Min Wie reagieren die Hamburger? Die Gäste finden weiterhin kein Durchkommen gegen die kompakten Kieler.

21. Min Die Führung ist definitiv nicht unverdient. Die Kieler waren die mutigere Mannschaft, während der HSV noch keine Chance hatte.

20. Min Tor für Kiel! Skrzybski schiebt den Ball flach rechts in die Ecke, während Heuer Fernandes in die andere Ecke unterwegs ist. 1:0 für Holstein!

18. Min Elfmeter für Holstein Kiel! Eine Kieler Flanke von rechts wird im Sechzehner zur Seite abgeblockt. Der Ball befindet sich noch im Strafraum, als Muheim das Leder wegschießen will. Doch Holtby geht von hinten dazwischen, ist zuerst am Ball und wird dann vom HSV-Verteidiger getroffen. Aytekin zeigt sofort auf den Punkt.

17. Min Tim Walter gestikuliert etwas unzufrieden an der Seitenlinie. Von seiner Mannschaft muss vor allem offensiv noch mehr kommen.

14. Min Der HSV wartet weiter auf seinen ersten Abschluss. Defensiv stehen die Gäste aber bislang auch weitestgehend sicher und haben nur zwei Fernschüsse zugelassen.

11. Min Auf der anderen Seite sucht Bénes Glatzel mit einem Steckpass im Strafraum. Der Stürmer versucht mit einer Grätsche an den Ball zu kommen, doch verpasst das Leder knapp.

11. Min Nächster Abschluss von Kiel: Skrzybski versucht es aus etwa 20 Metern, doch sein Schuss ist zu zentral. Kein Problem für Heuer Fernandes.

10. Min Der HSV hat bislang noch Probleme, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die Kieler haben in der Anfangsphase genauso viel Ballbesitz wie die Hamburger und stören die Gäste auch mutig im Aufbau.

7. Min Dompé holt die erste Ecke des Spiels heraus: Der Flügelspieler läuft über links bis zur Grundlinie, wo seine Hereingabe von einem Verteidiger abgefälscht wird. Weiner muss den Ball zur Ecke abwehren, ansonsten hätte es gefährlich werden können. Der folgende Standard sorgt aber nicht für Gefahr.

5. Min Erste gute Chance des Spiels – und die gehört Kiel! Nach einem langen Ball verteidigen die HSV-Verteidiger zu passiv, sodass sich die Hausherren den Ball am Strafraum in Ruhe kombinieren können. Am Ende des Angriffs legt Holtby auf Schulz ab, doch dessen Schuss aus etwa 20 Metern geht knapp über das Tor.

3. Min Erste gute Freistoßposition für Kiel: Doch Sanders Standard aus dem rechten Halbfeld ist schwach getreten und wird auf Strafraumhöhe vom HSV geklärt.

2. Min Dompé dribbelt sich über links vorbei an seinen Mitspieler und spielt einen Doppelpass mit Muheim. Doch der Flügelspieler wird noch rechtzeitig gestoppt, bevor Gefahr entstehen kann.

1. Min Los geht’s! Kiel stößt die Partie an.

Anpfiff!