Achterbahnfahrt geht weiter: Ex-HSV-Talent Arp steht vor ungewisser Zukunft

Hätte, ja, hätte sein Treffer am 9. September 2022 gezählt, das letzte Auswärtsspiel des HSV in Kiel hätte wohl eine andere Wendung genommen. Doch weil Daniel Heuer Fer­nandes zuvor im Strafraum gefoult worden war, zählte Fiete Arps Ausgleichstor zum 1:1 in der 66. Minute nicht. Es wäre sein erstes überhaupt gegen den Verein gewesen, in dessen Jugend der Stürmer ab 2010 gespielt hatte – und bei dem er bis 2019 zum Profi reifte.

Doch stattdessen erhöhte sein Herzensklub, der HSV, an der Förde drei Minuten später auf 2:0 und gewann am Ende mit 3:2 – trotz einer wilden Schlussphase mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit. Und trotz deutlich mehr Torschüssen (21:12) und einem selbstbewusst spielenden Fiete Arp.

Ex-HSV-Talent Arp erzielte jüngst sein erstes Tor für Kiel

Es war ein Spiel, das einer Achterbahnfahrt glich. Und genau so könnte man auch die bisherige Saison 2023/24 von Arp beschreiben. In den ersten neun Zweitliga-Partien kam der 23-Jährige siebenmal gar nicht zum Einsatz, erst vor zweieinhalb Wochen platzte der Knoten – zumindest vorläufig. „Glaub an dich selbst, wenn es sonst niemand tut“, schrieb Arp, nachdem er bei Kiels 3:1-Sieg in Rostock erstmals in dieser Saison getroffen hatte.

Es blieb bisher aber auch der einzige Treffer des Ex-Hamburgers, der nach einem weiteren Startelf-Einsatz am vergangenen Sonntag beim 1:1 in Osnabrück wieder nur Joker war. Eine Rolle, die ihm wohl auch am Samstag wieder bevorsteht, wenn der HSV erneut ins Holstein-Stadion kommt, erstmals seit dem 9. September 2022 – und dem Beinahe-Tor von Arp, dessen Vertrag in Kiel am Saisonende ausläuft. Zukunft ungewiss.