„Kicker“-Rangliste: Mehrere HSV-Profis rutschen ab – zwei sind nicht mehr Spitze

Nach jedem Wochenende kürt der „Kicker“ anhand einer „Elf des Tages“ die besten elf Spieler des abgelaufenen Spieltags. Und zur Winterpause sowie nach jeder Saison in der Ersten und Zweiten Liga hat es Tradition, dass das Fachmagazin eine „Rangliste des deutschen Fußballs“ erstellt. An diesem Montag wurde ebendiese für die abgelaufene Rückrunde in Liga zwei veröffentlicht, und gleich mehrere HSV-Profis rutschten im Vergleich zum Hinrunden-Ranking deutlich ab – in zwei Fällen gab es sogar den Verlust der Spitzenposition.

„Herausragend“ – in diese Kategorie hat es in der Sommer-Bewertung des „Kicker“ nur noch ein HSV-Profi geschafft: Daniel Heuer Fernandes. Allerdings rangiert der 30-Jährige in der Rangliste für die Torhüter nunmehr nur noch auf Platz drei hinter Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98) und Kevin Müller (1. FC Heidenheim), nachdem Heuer Fernandes im Winter noch die Spitzenposition unter den Zweitliga-Torhütern eingenommen hatte.

Heuer Fernandes und Glatzel nicht mehr „herausragend“

Dass der Deutsch-Portugiese in der (von ihm trotzdem starken) Rückrunde nicht mehr vollends an seine Leistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen konnte, belegt auch der Blick auf die MOPO-Durchschnittsnoten aus der vergangenen Saison. Den Platz an der Sonne musste im „Kicker“-Ranking nun auch Robert Glatzel einbüßen. Stand er in der Stürmer-Liste im Winter noch auf dem ersten Rang und war gemäß der vom Fachmagazin definierten Kategorien „Herausragend“, ist der 29-Jährige nun nur noch „Auffällig“ und steht auf Platz zwei – hinter dem Torschützenkönig Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim), der als einziger Zweitliga-Angreifer noch „Herausragend“ ist.

Ludovit Reis ist ebenfalls nicht mehr „Herausragend“ (im Winter Platz fünf), sondern in der neuen Rangliste für die Position Mittelfeld offensiv nur noch auf Rang elf („Auffällig“) zu finden – drei Plätze hinter Sonny Kittel, der im Winter gar nicht in der Liste auftaucht war, es dank seines Leistungssprungs in der Rückrunde nun aber auf Rang neun („Auffällig“) schaffte.

Rangliste: Schonlau verbessert, Meffert und Dompé nicht

Anders als der nach oben gestufte Kapitän Sebastian Schonlau, der nach wie vor „Auffällig“ ist, nun aber unter den Innenverteidigern auf Platz acht und nicht mehr auf Rang 17 steht, rutschten zwei weitere HSV-Profis in der Rangliste ab. Jonas Meffert ist hinsichtlich der Position Mittelfeld defensiv etwa nur noch auf dem zehnten und nicht mehr auf dem achten Rang platziert (wie im Winter aber noch „Auffällig“).

Dieselbe Rückstufung erfuhr Jean-Luc Dompé: Der Franzose ist im Vergleich zum Winter jetzt auch nur noch Zehnter und nicht mehr Achter – aber immer noch „Auffällig“ gemäß des Rankings für die Außenbahn offensiv. In ebendiesem ist nun auch der in Hinrunde lange verletzte Bakery Jatta (Platz neun, ebenfalls „Auffällig“) aufgelistet.

Das könnte Sie auch interessieren: Diskussion um Kühne-Kohle: So kämpft der HSV um die Gunst seiner Fans

In der Sommer-Bestenliste für eine Position ist kein einziger HSV-Spieler zu finden: Weder einen „Herausragenden“ noch „Auffälligen“ Rothosen-Spieler, wofür etwa Moritz Heyer oder Miro Muheim infrage gekommen wären, gibt es demnach auf den defensiven Außenbahnen-Positionen.