Keine Niederlagen, kaum Gegentore: Wie der HSV den Volkspark zur Festung machte

Mit dem 1:0 gegen Düsseldorf ist der HSV zurück auf einem direkten Aufstiegsplatz. Sogar ganz oben stehen die Hamburger beim Blick auf die Heimtabelle. Das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern: Der Volkspark ist eine Festung.

Aus den vergangenen 14 Liga-Heimspielen holte der HSV zwölf Siege und zwei Remis. Da kann kein anderer Zweitligist mithalten. Die letzte Niederlage in Liga zwei im Volkspark ist für die Hamburger schon fast ein Jahr her (23. Oktober 2022, 2:3 gegen Magdeburg). Verantwortlich ist für die neue Heimstärke vor allem auch Coach Tim Walter.

HSV: Nächster Sieg im Volkspark soll gegen Fürth folgen

Als der 47-Jährige im Sommer 2021 den Trainer-Job beim HSV übernahm, blieb er direkt in seinen ersten zwölf Heimspielen ungeschlagen. Bei 38 Liga-Auftritten im Volkspark war Walter bislang HSV-Coach – und nur fünf dieser Spiele haben die Hamburger verloren. Das kommt auch bei den Fans gut an. Bei den vergangenen 17 HSV-Heimspielen waren immer mehr als 50.000 Zuschauer dabei.

Volle Unterstützung von den Rängen und Vollgas auf dem Platz – so wurde der Volkspark unter Walter wieder zur Festung. In dieser Saison haben die Hamburger bislang alle vier Heimspiele gewonnen. Gegen Hertha (3:0), Rostock (2:0) und nun Düsseldorf (1:0) blieb der HSV dabei sogar ohne Gegentor. Der letzte Treffer für eine Gastmannschaft im Volkspark ist fast 300 Minuten her. Auch das ist nicht wirklich ein Zufall: Über ein Drittel der Liga-Heimspiele (13 von 38) endeten für Walter und den HSV bislang ohne Gegentor.

Am 21. Oktober ist Fürth der nächste Gegner in der Festung Volkspark. Dann soll die Erfolgsserie weiter ausgebaut werden. Zweifel daran gibt es kaum – Fürth hat saisonübergreifend von den letzten 14 Auswärtsspielen nur eins (2:0 in Sandhausen) gewonnen. Im Volkspark sind die Franken im bezahlten Fußball noch komplett ohne Sieg.