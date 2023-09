Katastrophen-Kick in Osnabrück! Jetzt hat der HSV schon die Krise

Man kann sich gut vorstellen, wie sich die Konkurrenz auf St. Pauli, in Düsseldorf, Hannover oder auf Schalke am Freitagabend genüsslich auf die Schenkel klopfte. Nach dem 1:2 in Elversberg lieferte der HSV in Osnabrück die nächste Blamage ab und unterlag auch an der Bremer Brücke mit 1:2 (1:2). Erst sieben Spieltage sind absolviert – und der HSV hat schon die Krise.

Am Ende blieben unbändig jubelnde VfL-Fans und reichlich Hohn und Spott für die HSV-Profis, die geschlagen und mit gesenkten Häuptern in die Kabine trotteten. Vielleicht liefern sie in den kommenden Wochen ja den Gegenbeweis an, aber gefühlt war diese Schlappe in Osnabrück mehr als eine Niederlage. Weil sie total verdient war. Weil der HSV hätte untergehen können. Und das gegen einen Gegner, der zuvor nur einen Zähler aus sechs Partien geholt und zuletzt 0:7 in Hannover verloren hatte.

Keine Lehren aus Elversberg: HSV verliert verdient beim VfL

Ein schlimmer Abend für den HSV. Dabei war sich Tim Walter doch so sicher, dass seine Botschaften nach der Pleite in Elversberg angekommen waren. Er hasse es, zu verlieren, aber „wichtig ist nur, dass du deine Lehren daraus ziehst“, sagte der HSV-Trainer vor dem Anpfiff bei Sky. „Das haben wir getan.“ Dachte Walter jedenfalls.

Die Wahrheit sah sehr schnell anders aus und war Wasser auf die Mühlen all derer, die dem HSV auch in dieser Spielzeit die zweifelhafte Gabe zuschreiben, selbst einzureißen, was man sich zuvor aufbaute. Denn Walters Team hatte vor der Pause genau eine gute Szene. Die schloss Glatzel nach Bénes’ Zauberpass gekonnt zur Führung ab (12.).

Stürmer Robert Glatzel (l.) brachte den HSV schon in der zwölften Minute in Führung. WITTERS Stürmer Robert Glatzel (l.) brachte den HSV schon in der zwölften Minute in Führung. Doch der Treffer brachte keine Sicherheit.

Alles in Butter gegen einen ohnehin demoralisierten Gegner, oder? Denkste! Der HSV bewies auch diesmal, dass er ein Herz für Aufsteiger hat. Nur vier Minuten später glich der VfL durch Erik Engelhardts sehenswerten Drehschuss aus (16.).

HSV agiert ideenlos, Osnabrück kämpft und trifft doppelt

Kein Weckruf für den HSV, sondern ein Schlag, der auch mental Wirkung erzielte. Die Fans an der Bremer Brücke tobten, Osnabrück fightete und dem HSV fiel nichts ein. Ajdini (25.) hätte fast getroffen, Wulff (32.) tat es, stand aber im Abseits. Nachdem auch noch Conteh scheiterte (38.), war die VfL-Führung überfällig – und sie kam, durch Diakhité (39.). Erneut agierte die HSV-Deckung schläfrig. Cuisance hätte per Freistoß gar noch erhöhen können (42.).

Eine erste Hälfte aus dem Gruselkabinett, zumindest für den HSV. Der VfL-Stadionsprecher frohlockte hingegen zur Pause: „Es läuft alles so, wie es immer läuft gegen den HSV.“ Wie seit 35 Jahren, als der HSV das letzte Mal in Osnabrück siegte. Danach verlor er alle fünf Partien.

László Bénes (2. v. l.) und Co. bekamen gegen Osnabrück um Lukas Kunze (l.) nichts geschenkt. WITTERS László Bénes (2. v. l.) und Co. bekamen gegen Osnabrück um Lukas Kunze (l.) nichts geschenkt.

Aber noch war ja Zeit. Wer jedoch erwartete, der HSV würde nach der Pause auf den Ausgleich drücken, sah sich getäuscht. Walter krempelte die Abwehr um, Mikelbrencis und Ambrosius kamen für Heyer und Ramos. Doch die Einzigen, die drängten, waren weiterhin die Hausherren. Kleinhansl hätte zügig auf 3:1 erhöhen können (52.), die Leistung des HSV aber blieb ein großes Rätsel.

Osnabrücker Fans verspotten einen schwachen HSV

Hinten anfällig, im Zentrum zu pomadig und vorn zumeist harmlos. So präsentierte sich vor den 15.741 Fans in der ausverkauften Hütte. Der Schuss des eingewechselten Öztunali blieb die einzig nennenswerte Chance der Gäste in Durchgang zwei (69.) – erschreckend wenig. Ajdini hätte kurz darauf den Sack für den VfL fast zugemacht (73.).

Es reichte auch so für den Aufsteiger. „Und schon wieder hier verloren, HSV“, hallte es von den Rängen. Häme zum Abschied nach einem Abend, der den starken HSV-Saisonstart mit vier Siegen und einem Remis nun schon so gut wie vergessen machte.