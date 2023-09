Bei der 1:2-Niederlage in Osnabrück zeigte der HSV seine bislang schlechteste Leistung der Saison. Nur zwei Rothosen-Profis erhielten eine Drei – dafür gleich sieben die Note fünf! Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Verhinderte vor allem eine noch höhere Niederlage. Note 3

Van Der Brempt: Suchte auf der rechten Seite immer wieder den Weg nach vorne. Viele Akzente konnte er dabei aber nicht setzen. Note 4

Ramos: Rutschte nach seiner Rot-Sperre direkt in die Startelf. Oft am Ball, aber defensiv und offensiv mit einigen Fehlern und auch am ersten Gegentor nicht unschuldig. Musste zur Pause dann runter. Note 5

46. Ambrosius: Solide. Konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Note 3,5

Hadzikadunic: Wirkte nach seinem Patzer in Elversberg sehr verunsichert und machte einiges falsch. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit. Note 5

90. Németh: Kam noch für die achtminütige Nachspielzeit ins Spiel. –

Heyer: Startete halbwegs solide, ließ dann aber zügig nach und hatte seine Seite zu oft nicht im Griff. Zur Halbzeit war für ihn dann Schluss. Note 5

46. Mikelbrencis: Kaum besser als Heyer, konnte nicht groß glänzen. Note 5

Meffert: Sah vor dem 1:2 nicht gut aus und sorgte auch sonst für zu wenig Stabilität vor der Abwehr. Note 5

Reis: Leitete mit einem Fehlpass das 1:1 ein. Schaffte es diesmal nicht, die Mannschaft auf dem Platz zu führen. Note 5

57. Königsdörffer: Sorgte für etwas Offensiv-Gefahr. Note 4

Bénes: Begann übermotiviert und holte sich nach ein paar Minuten bereits Gelb ab. Bereitete dann stark das 1:0 vor. Viel mehr wollte ihm allerdings auch nicht gelingen. Note 4

Jatta: Zunächst überhaupt kein Faktor, das Spiel lief an ihm vorbei. In der zweiten Halbzeit etwas aktiver, aber immer noch weit weg vor einer Normalform. Note 5

Dompé: Hatte nur sehr wenig Szenen. Die meisten davon sahen nicht gut aus. Note 5

62. Öztunali: Kam noch zu einer Chance, konnte aber nicht auf sich aufmerksam machen. –

Glatzel: Machte stark das 1:0. Der Rest war überschaubar. Note 3,5