Kapitän Schonlau nennt Walter-Aus beim HSV „enttäuschend“

Am Montag wurde Tim Walter als Trainer des HSV gefeuert, am Mittwoch hat sich nun erstmals ein Spieler dazu geäußert. Kapitän Sebastian Schonlau blickte dabei zurück – aber auch in Richtung Zukunft.

Er war als Spielführer Walters verlängerter Arm auf dem Platz. „Ich habe mich immer gut verstanden mit Tim, bin ihm für vieles dankbar. Er hat mir persönlich und sportlich sehr geholfen”, sagte Schonlau. „Da bin ich glaube ich kein Einzelfall. Wir haben seine sehr, sehr gute Entwicklung durchgemacht unter ihm. Wir hatten meiner Meinung nach auch Erfolg, auch wenn es für den ganz großen Sprung nicht gereicht hat. Es sind Erfahrungen, auf die wir immer gerne zurückblicken.“

Schonlau ist Ex-Trainer Walter dankbar: „Wir hatten Erfolg”

Warme Worte zum Abschied – den die HSV-Profis nicht verhindern konnten. Schonlau: „Ein Trainerwechsel ist nie schön. Man fühlt sich als Spieler, als Mannschaft immer verantwortlich. Natürlich hast du es auch viel in deiner Hand. Da ist enttäuschend. Trotzdem geht es jetzt weiter.“

Mit Interimscoach Merlin Polzin („Er ist ein sehr, sehr guter Trainer in meinen Augen”) werde er nun entscheiden, ob es für ihn am Samstag in Rostock schon für einen Kaderplatz reicht. Schonlau hat diese Saison verletzungsbedingt bislang nur vier Spiele absolvieren können. Ein nicht unwesentlicher Grund für die Defensivprobleme, die Walter letztlich den Job gekostet haben.