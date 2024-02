Nach zweieinhalb Jahren ist die Ära von Tim Walter beim HSV vorbei . In Erinnerung bleiben viele emotionale Momente. Das gilt auch für Torsten Mattuschka, der den Trainer als Sky-Experte bei zahlreichen Spielen hautnah erlebt hat. „Es war gerade am Anfang nicht immer einfach, aber am Ende hatten wir eine geile Ebene und sind gut klargekommen“, sagt „Tusche“, der die Trennung mit gemischten Gefühlen verfolgt.

Wirklich überraschend kam für Mattuschka das Walter-Aus beim HSV nicht. „Man konnte es nach dem Hannover-Spiel und den Aussagen danach schon erahnen“, erzählt der Ex-Profi (Energie Cottbus, Union Berlin). „In der Summe stimmte die Balance im HSV-Spiel einfach nicht so oft, wie man sich das vorgestellt hatte. Die letzten drei Heimspiele haben das Fass nun zum Überlaufen gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass es intern auch ganz schön gescheppert hat.“

Mattuschka kann Walter-Aus beim HSV nachvollziehen

Die Trennung ist für „Tusche“ grundsätzlich nachvollziehbar. Zu viele Punkte wurden unterm Strich in der Vergangenheit liegengelassen. Zu wacklig und wechselhaft war oft die Leistung. „Es gab zu viele Harakiri-Spiele. Da waren einige Auftritte dabei, in denen der HSV richtig auf die Fresse hätte bekommen können. Vielleicht hätte das auch mal passieren müssen. Aber die Mannschaft ist fast immer wieder zurückgekommen“, so der TV-Experte, der letztlich auch nicht von jedem Sieg unter Walter überzeugt war. „Es gab viele Spiele, die auch in eine andere Richtung hätten kippen können.“

Dass die Zeit für Walter nun beim HSV und damit auch erst mal in der Zweiten Liga vorbei ist, findet Mattuschka trotzdem schade. „Tim ist ein Typ, der sich gerieben hat. Reibung erzeugt Energie. Und wir rufen doch auch überall immer wieder nach Typen“, sagt er. „Oft ist es so, man weiß erst, was man hatte, wenn es nicht mehr da ist. Tim wird mit seiner Art der Liga fehlen.“

Walters Erbe bleibt beim HSV. Und das ist für Mattuschka nicht so schlecht. „Der neue Trainer bekommt auf jeden Fall eine funktionierende Mannschaft.“