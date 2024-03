Kampfansage von Poreba! Hat der Pole doch noch eine Zukunft beim HSV?

Er war einer derjenigen, die den Test gegen Viborg nutzten, um auf sich aufmerksam zu machen. Lukasz Poreba traf am Mittwoch nicht nur zum 2:1-Sieg des HSV gegen den dänischen Erstligisten, sondern agierte auch ansonsten auffällig. Aber war das schon einer seiner letzten Glanzpunkte im Volkspark? Eigentlich deutet alles darauf hin, dass der Pole nach seiner Leihe im Sommer nach Lens zurückgekehrt. Nun aber gibt es von Poreba eine Kampfansage für die Saison-Endphase.

„Es war wichtig für mich, 90 Minuten gespielt zu haben“, sagte der 24-Jährige nach dem Test-Kick und stellte zufrieden fest: „Ich bin sehr glücklich, dass ich ein Tor geschossen habe. Ich hoffe, es war nicht mein letztes für den HSV!“

Poreba hat beim HSV ein Problem – überzeugt aber im Test

Poreba hat Lust auf mehr. Der Mittelfeldmann, an dem die HSV-Bosse insbesondere seine Klarheit im Spiel und Ballsicherheit schätzen, kommt unter Steffen Baumgart wieder regelmäßiger zum Zug als in Tim Walters Endphase. Der frühere Junioren-Nationalspieler (21 Partien) wurde in drei der vier Baumgart-Partien eingewechselt, kam dabei immerhin auf 77 Spielminuten. Insgesamt stehen für ihn in dieser Saison elf Einsätze zu Buche.

Porebas Problem in weiten Teilen der Saison: Gerade in der HSV-Mittelfeldzentrale besteht häufig ein Überangebot an Profis. Zentral-defensiv ist Jonas Meffert gesetzt. Davor tummeln sich László Bénes, Immanuel Pherai, Ludovit Reis und Anssi Suhonen. So hat es Poreba schwer, sich unverzichtbar zu machen.

Im Sommer könnte der HSV ihn per Kaufoption für etwa 1,5 Millionen Euro fest verpflichten. Ein hoher Betrag, der allerdings auch an den Aufstieg gekoppelt sein soll. Noch stehen die Zeichen eher auf Abschied. Sollte der Pole im Saison-Endspurt allerdings voll überzeugen, könnten die Bosse nochmal ins Grübeln kommen, ob sie Poreba wirklich so ohne weiteres wieder abgeben wollen.