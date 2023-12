„Ihr seid so schlecht!“ Muheim rastet nach Rot aus – und riskiert längere Sperre

Die Szene passte zu dem aus Hamburger Sicht völlig missratenen Tag. Nach 78 Minuten wurde Miro Muheim gegen Paderborn des Feldes verwiesen, kurz darauf entlud sich sein Frust über den umstrittenen Platzverweis. Zunächst kickte der Schweizer die neben der HSV-Bank platzierten Getränkekisten um, dann pöbelte er auch noch in Richtung des Vierten Offiziellen. Der emotionale Tiefpunkt einer Partie, die für reichlich Frust sorgte.

Er konnte und wollte es sich nicht verkneifen, zu sehr nagte die Rote Karte an ihm. Gerade hatte Muheim, an sich als besonnener Kerl bekannt, die Getränkekisten malträtiert, da stapfte er wutschnaubend an Timon Schulz vorbei. „Ihr seid so schlecht!“, brüllte er dem Vierten Offiziellen entgegen, stellvertretend für das, was Muheim von der Leistung des Schiedsrichter-Teams um Christian Dingert hielt.

HSV-Profi Miro Muheim fehlt mindestens in Nürnberg

Für den 25-Jährigen ist das Fußballjahr damit beendet, er wird am Samstag in Nürnberg fehlen. Mehr noch: Sollte Muheim Pech haben, könnte sein geäußerter Groll nach dem Platzverweis in die Entscheidungsfindung bezüglich der Sperre einfließen. Läuft es ganz mies, könnte der Schweizer auch noch den Rückrundenstart auf Schalke (20.1.) verpassen.

Davon gehen sie beim HSV aber nicht aus, zumal der Platzverweis äußerst umstritten war. Für sein Einsteigen gegen Raphael Obermair hatte Muheim zunächst Gelb gesehen, ehe sich Dingert nach Ansicht der Videobilder anders entschied – und Rot zückte. Seiner Einschätzung nach vereitelte Muheim eine klare Torchance. Eine gewagte These.

So endete die Hinrunde für Muheim vorzeitig und im Frust. Bitter für den Schweizer, der alles daran setzen will, sich mit guten Leistungen für den EM-Kader seines Landes zu empfehlen.