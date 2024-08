Hull wirbt heftig um Meffert: HSV-Trainer Baumgart findet erneut klare Worte

Laut, lauter, Hull. So in etwa stellte sich die Lage in den vergangenen Tagen dar, wenn es um Jonas Meffert ging. Recht unverhohlen unterstrich der englische Zweitligist Hull City am Wochenende sein Interesse daran, den Mittelfeldspieler vom HSV loszueisen und bald auf der Insel begrüßen zu wollen. Aber: Nach wie vor ist kein entsprechend ernstzunehmendes Ablöseangebot beim HSV eingegangen. Am Montag äußerte sich Trainer Steffen Baumgart abermals zu der Thematik.

Als Meffert zum Start der Trainingswoche auf den Plätzen im Volkspark fehlte, konnte man durchaus hellhörig werden. Wo war der 28-Jährige? Etwa auf dem Weg nach England? Oder in irgendeinem Hamburger Hotel, um letzte Vertragsdetails zu klären? Nichts dergleichen.

Die simple Erklärung: Wie zuletzt schon wurde die Belastung bei Hamburgs Vorzeige-Sechser zum Wochenstart gesteuert, Meffert arbeitete im Kabinentrakt und trat einen Tick kürzer.

Baumgart: „Ich gehe davon aus, dass Meffo bleibt”

Baumgart ist davon überzeugt, dass er auch nach der am Freitagabend endenden Sommer-Transferperiode auf Meffert setzen kann, aller Lockrufe zum Trotz. „Ich gehe davon aus, dass er bleibt“, stellte der Coach am Montag abermals klar, nachdem er dies schon am vergangenen Freitag, vor dem 0:1 in Hannover getan hatte. Anschließend aber hatte Hulls Klub-Besitzer Acun Ilicali getönt, Meffert in den kommenden Tagen vom HSV loseisen zu wollen. Allein: Die geforderte Ablöse im siebenstelligen Bereich wollte er bislang nicht bezahlen.

Reis würde den HSV im Sommer gern noch verlassen

Ob sich das noch ändern wird, steht in den Sternen. Baumgart geht aber „Stand heute erstmal nicht davon aus“, dass einer seiner Stammspieler den HSV kurzfristig noch verlassen wird. Auch nicht Ludovit Reis, der nach MOPO-Informationen einen Last-Minute-Wechsel nach wie vor nicht abgehakt hat.

Welchen Wert Meffert und der zurzeit verletzte Daniel Elfadli als Doppel-Sechs für den HSV haben, verdeutlichte Baumgart zum Wochenstart. „Wir haben einen sehr guten Kader“, stellte er fest. „Dass man den einen oder anderen auch mal verletzt ersetzen muss, geht anderen auch so. Ich denke aber, dass Meffert und Elfadli Spieler sind, die du nicht von heute auf morgen ersetzen kannst, das wird bei anderen Vereinen auch der Fall sein.“ Seine Hoffnung: „Gehen mir mal davon aus, dass Daniel bald wieder da ist und Meffo gar nicht erst geht und viele Spiele machen kann.“

Welche Profis gibt der HSV noch ab?

Gehen könnten dafür andere. Anssi Suhonen und William Mikelbrencis auf Leihbasis, wenn die Perspektive stimmt. Jonas David fix. Auch Levin Öztunali würde der HSV abgeben. „Es gibt zwei, drei Spieler, da sind die Einsatzchancen gering, das ist bekannt“, sagt Baumgart, der nicht abgeneigt ist, in den kommenden Tagen gern auch noch frisches Blut (wie Flügelflitzer Emir Sahiti von Hajduk Split) auf dem Platz begrüßen zu können: „Dass wir Augen und Ohren offen halten, kann sich jeder vorstellen.“