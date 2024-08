„Wollen ihn in unserem Team!“ Hull-Boss macht Druck – verlässt Meffert den HSV?

Am Freitagabend hatte sich Steffen Baumgart betont optimistisch gezeigt. Angesprochen auf das Werben von Hull City um Jonas Meffert, erklärte der HSV-Trainer vor dem 0:1 bei Hannover 96: „Wir müssen uns keine Gedanken machen, denn Meffo bleibt!“ Doch wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode kommt nun ein neuer Drall in die Angelegenheit – denn die Engländer machen in Sachen Meffert mächtig Druck!

Sportlich läuft es weiterhin noch nicht rund für die von Ex-HSV-Coach Tim Walter trainierten „Tigers“. Auch gegen Millwall (0:0) gelang kein Sieg, stattdessen stehen nach drei Championship-Spieltagen drei Remis zu Buche. Umso griffiger gab sich Hull-Eigner Acun Ilicali am Samstag und kündigte eine Großoffensive auf Meffert an.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Warum hassen so viele die Grünen, Herr Tjarks?

– Helikopter-Eltern: Jetzt helfen nur noch Stahl-Poller!

– Mein buntes Idyll im Touri-Viertel: MOPO-Reporterin über „ihre“ HafenCity

– 20 Seiten Sport: Wie St. Pauli in der Bundesliga bestehen will, welche Chancen der Kiezklub tatsächlich hat

– 24 Seiten Plan7: Das „Logo“ feiert Jubiläum, Kevin Costners Westernsaga läuft in den Kinos und viele Ausgeh-Tipps

„Ja, wir sind an ihm interessiert“, sagte Ilicali der „Hull Daily Mail“. „Tim will ihn vor allem wegen seiner Philosophie. Er sagt, er sei ein sehr wichtiger Spieler, und was für Tim wichtig ist, ist auch für uns wichtig, deshalb wollen wir ihn in unserem Team sehen.“ Und weiter: „Wenn alles gut geht, werden wir ihn, glaube ich, bei Hull City sehen.“ Die Frage, wie nahe der Abschluss des Deals sei, beantwortete Ilicali mit den Worten: „Sehr wahrscheinlich in ein paar Tagen.“

Bis Freitag könnte Hull HSV-Profi Meffert noch verpflichten

Tatsächlich müssen die Engländer und ihr türkischer Boss aufs Gaspedal drücken, um den Transfer noch realisieren zu können. Am kommenden Freitag schließt das Transferfenster in Deutschland und England. Einen Last-Minute-Deal von Leistungsträgern hatte der HSV zuletzt ausgeschlossen.

Klar ist: Das Angebot über 300.000 Euro, das Hull vor etwa drei Wochen für Meffert abgab, reicht nicht. Um den Mittelfeldspieler wirklich zu bekommen, ist wohl ein Betrag jenseits der Millionengrenze erforderlich.

Hull will noch sechs weitere Spieler im Sommer holen

Dass der Zweitligist genügend finanzielle Mittel zur Verfügung hätte, wird aus Ilicalis Worten deutlich. Zehn Spieler verpflichtete Hull bereits in diesem Sommer, bis zu sechs (!) weitere sollen bis Freitag noch folgen. „Im Moment sind wir dabei, die Puzzleteile zusammenzusetzen“, so Ilicali. „Ich denke, wir haben 70 Prozent unseres Puzzles fertig und 30 Prozent müssen noch gemacht werden, da noch einige Spieler dazukommen. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Situation und wir stimmen uns vollständig mit unserem Trainer ab.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Pleite in Hannover: Auf dieses Comeback hofft der HSV jetzt

Starke Worte des Hull-Bosses, die im Volkspark die Sorge wachsen lassen, ob Meffert – der auf der Insel einen Dreijahresvertrag unterschreiben könnte und wechseln möchte – wirklich noch zu halten ist. Zumindest bis Sonntagmittag war nach MOPO-Informationen noch kein neues Angebot beim HSV eingegangen.