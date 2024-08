Jetzt geht es ans Eingemachte für den HSV. Am Montag beginnt die letzte Woche der Sommer-Transferphase, nur noch bis Freitag kann sich der Verein verstärken. Im Volkspark rechnet man mit intensiven Tagen und reichlich Bewegung. Wo will sich der HSV noch verstärken? Wen will der Verein abgeben? Die MOPO verschafft einen Überblick.