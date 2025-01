HSV-Zukunft? Im Dompé-Poker droht ein noch längerer Stillstand

Die Angelegenheit zieht sich und zieht sich. Und sie dürfte sich noch weiterziehen. Auch der Vertragsgipfel zwischen Sportvorstand Stefan Kuntz und Jean-Luc Dompés Berater in Belek brachte nicht den erhofften Durchbruch, der Stand der Dinge ist formell daher nach wie vor derselbe: Der HSV-Kontrakt des Franzosen läuft im Sommer aus. Und in den Bemühungen um eine Verlängerung droht nun ein noch längerer Stillstand.

Transfer-Zeiten sind für Berater stets die heißesten im Jahr. Das ist bei der Agentur, der Dompé angehört, nicht anders und bedeutet im Zuge der aktuellen Winter-Transferperiode mal wieder: Hochbetrieb. Denn noch bis Anfang, Mitte Februar sind Wechsel in alle europäischen Ligen möglich. Dompé wird den HSV in den kommenden Wochen natürlich nicht verlassen. Aber es gibt andere Profis seiner Agentur, die die volle Berater-Aufmerksamkeit benötigen.

Nach Berater-Treffen: Kein Fortschritt bei HSV-Profi Dompé

Dazu passt: Dompés Agent reiste vor Wochenfrist zwar auch, aber nicht hauptsächlich in die Türkei, um sich mit Kuntz zu treffen und auszutauschen – sondern nach MOPO-Informationen vor allem, um in der Hauptstadt Antalya einen anderen Spieler-Deal abzuschließen. Das HSV-Treffen in Belek gab es erst anschließend – und brachte keinen ernsthaften Fortschritt in den Verhandlungen mit sich. Der Durchbruch lässt deshalb auch weiterhin auf sich warten. Inzwischen deutet sogar einiges darauf hin, dass der Vertragsprozess noch etwas länger andauern wird als ohnehin.

Nach wie vor liegt man in inhaltlichen Details auseinander, abgesehen vom Thema Gehalt soll zuletzt eine mögliche Ausstiegsklausel für Dompé im Falle des Nicht-Aufstiegs als Knackpunkt gegolten haben. Unüberbrückbar sind die Differenzen aber nicht und eine Einigung ist weiterhin absolut möglich – zumal die Zukunftsgespräche in Hamburg fortgesetzt werden sollen. Nur wann? Wohl auch bis zum Ende des Januars ist keine Vollzugsmeldung zu erwarten. Denn wie beschrieben: In der momentanen Transferphase halten viele Wechsel-Deals die Dompé-Berater auf Trapp.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Kommentar: Es braucht eine klarere Führung von Boss Kuntz

Das Finden eines neuen Termins gestaltet sich entsprechend schwierig. Das Ziel der Parteien ist es trotzdem, sich in den nächsten Wochen erneut zusammenzusetzen und weiter anzunähern. Einen konkreten Zeitplan der Spielerseite mit dem HSV, der sich inzwischen eindeutig positioniert hat und eine Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen anstrebt, gibt es nach MOPO-Informationen allerdings noch nicht. Das bedeutet: Fürs Erste ist weiterhin Geduld gefragt, der Stillstand im Dompé-Poker setzt sich fort. Aber gut Ding, so heißt es, will ja manchmal Weile haben …