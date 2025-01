Wann unterschreibt Dompé seinen neuen HSV-Vertrag? Es gibt noch einen Knackpunkt

Kaum war er da, da hatte er schon wieder frei. Der Dienstagnachmittag stand Jean-Luc Dompé (29) und seinen HSV-Kollegen in Belek zur freien Verfügung. Auch für den wegen seiner Erkältung erst verspätet angereisten Franzosen eine erfreuliche Abwechslung in der Türkei, zumal wichtige Dinge bevorstehen. Für den Flügelflitzer geht es in den kommenden Tagen auch in die vielleicht schon entscheidenden Gespräche bezüglich seiner angestrebten Vertragsverlängerung.

Bleibt Dompé, dessen Vertrag im Sommer endet, beim HSV? In den Vorgesprächen haben beide Parteien Einigkeit darüber erzielt, dass sie grundsätzlich an einer Verlängerung interessiert sind. Doch es gibt noch einen Knackpunkt.

Auf HSV-Boss Kuntz warten auch Verhandlungen mit Torjäger Selke

Wie die MOPO erfuhr, will sich Dompé offenbar für den Fall absichern, dass der HSV auch in dieser Saison den Aufstieg verpasst. Eine Ausstiegsklausel wäre eine Möglichkeit. Darauf aber möchte sich der HSV eigentlich nicht einlassen. Zumal mit Davie Selke ein weiterer Abgang droht, sollte der Verein sein Ziel verpassen.

Auch mit dem Top-Angreifer (schon zehn Saisontore) wird sich Sportvorstand Stefan Kuntz im Laufe des Türkei-Trainingslagers definitiv noch zusammensetzen. Die harten Vertragsverhandlungen warten dann allerdings in Hamburg mit Selke-Berater Akeem Adewunmi.

Wie geht es mit Dompé weiter? Möglich, dass sich Kuntz am Ende doch zähneknirschend auf eine Klausel einlassen müsste, die dem Flügelstürmer einen Abgang gegen eine entsprechende Ablöse ermöglichen könnte. Offen allerdings, ob Dompés Berater in dieser Woche selbst noch in Belek eintrifft, um vor Ort mit Kuntz die Gespräche fortzusetzen. Der HSV-Boss hat seine Abreise aus der Türkei für voraussichtlich Donnerstag geplant.

Dompé ist in dieser Saison einer der HSV-Leistungsträger

Finanziell dürften beide Seiten übereinkommen. Die Hamburger sind bereit, Dompés Gehalt entsprechend aufzuwerten und die konstant guten Leistungen dieser Saison (je fünf Tore und Vorlagen in 15 Einsätzen) zu honorieren. Aber auch da gilt: Im Aufstiegsfall könnte der Franzose deutlich mehr verdienen als in Liga zwei.