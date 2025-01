Er bekam das Spiel gar nicht mehr zu sehen. Als die HSV-Profis am Freitag in ihrem letzten Test in Belek dem FCSB Bukarest 1:2 (1:0) unterlagen, weilte Stefan Kuntz schon wieder in Deutschland. Wie angekündigt hatte sich der Sportvorstand etwas eher auf den Weg zurück gemacht, vor seiner Abreise aber stand für den 62-Jährigen noch ein wichtiges Treffen an: Im Hotel „Kempinski The Dome“, das dem HSV neun Tage lang als Winter-Quartier diente, bat Kuntz Jean-Luc Dompés Berater zum nächsten Vertragsgipfel!