Seine Passquote lag nicht wie vergangene Woche beim 3:0 gegen Ingolstadt bei 100 Prozent, doch erneut stimmte beim Auftritt von Mario Vukovic sehr viel. Sicher im Passspiel, robust und erfolgreich im Zweikampf, der Innenverteidiger war beim 0:1 in Hannover der beste Hamburger und damit der Gewinner der Verlierer.

Für Vuskovic war es in Hannover erst der sechste Pflichtspiel-Einsatz für den HSV in dieser Saison. Doch der kroatische U21-Nationalspieler präsentierte sich so, als wäre er schon ewig ein Teil dieser Mannschaft. Keine Frage, in dieser Form ist Vuskovic aus der ersten HSV-Elf kaum mehr wegzudenken. Es wird spannend, was passiert, wenn sich Jonas David voll zurückmeldet. Das soll laut Tim Walter in dieser Woche passieren.

„Wir hoffen, dass Jonas diese Woche wieder ins Training einsteigt. Dann haben wir wieder eine weitere Alternative für die Positionen in den hinteren Reihen“, sagt der HSV-Trainer. Wirklich Bedarf nach Alternativen in der Innenverteidigung hat er zurzeit allerdings nicht. Kapitän Sebastian Schonlau ist ohnehin gesetzt. Und auch Vuskovic macht zurzeit so wie nichts falsch.