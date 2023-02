Heißes HSV-Topspiel in Darmstadt: Wieder knallte es zwischen den Trainern

Vor der Partie (1:1) umarmten sie sich noch, danach aber ging es zur Sache. Nachdem HSV-Trainer Tim Walter und Darmstadts Torsten Lieberknecht schon beim Hinspiel (1:2) mächtig aneinandergerieten, knallte es auch diesmal mehrfach zwischen den Trainern.

Ordentlich was los zwischen den Bänken. Vor allem Lieberknecht war des Öfteren auf Zinne und richtete sich wortgewaltig und gestenreich an Walter, der bemüht war, die Ruhe zu bewahren. Besonders nach 53 Minuten spuckten die Hessen Gift und Galle, als Frank Ronstadt lange angeschlagen am Boden lag, der HSV seinen Angriff aber nicht unterbrach.

MOPO

Offenbar fühlten sich die Darmstädter bereits vor der Partie von einigen Aussagen Walters provoziert. „Dann muss man sich nicht wundern, wenn es hoch hergeht, das motiviert uns zusätzlich“, so Kapitän Fabian Holland.

Nach der Partie pestete Lieberknecht noch auf dem Platz weiter gegen Walter, später gaben sie sich dann immerhin die Hand. Ziemlich beste Feinde eben.