Der HSV ist gegen Holstein Kiel in der zweiten Liga noch sieglos. Den zwei Pleiten in der Zweitliga-Auftaktsaison folgten bislang vier Remis. Am Samstagabend (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) wollen die Hamburger endlich den ersten Dreier gegen den Nordkonkurrenten – die Vorzeichen stehen nicht schlecht.

Nach dem schwachen Saisonstart der KSV trat Trainer Ole Werner zurück, Marcel Rapp übernahm die angeschlagenen „Störche“. Für viele ein unbeschriebenes Blatt. HSV-Coach Tim Walter aber kennt Rapp bestens. Viermal trafen sie in der B-Junioren-Bundesliga aufeinander.

HSV-Trainer Walter kennt Kiels Trainer bestens

Walter coachte die Bayern, Rapp Hoffenheim. Alle vier Duelle gewann der heutige HSV-Trainer – bei 17:7 Toren. „Ich schätze ihn als Kollegen. Man muss immer ein Auge draufhaben, dass sie das Spiel auf uns zuschneiden werden wollen“, sagte Walter vor dem Aufeinandertreffen. In seinen ersten beiden Spielen als Kieler Trainer holte Rapp jeweils ein 1:1-Unentschieden gegen Darmstadt und Ingolstadt.

Dem Zufall will der HSV-Trainer beim Wiedersehen mit Rapp trotz der guten Bilanz aber nichts überlassen: „Ob der Gegner auf neue Dinge zurückgreift, wird man sehen. Wir haben viele gute Analysten, die einen guten Job machen.“