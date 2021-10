Krönt der HSV gegen Holstein Kiel seine bislang perfekte englische Woche? Nach den Siegen in Paderborn und Nürnberg wollen die Hamburger vor heimischem Publikum erstmals in dieser Saison einen Sieg-Hattrick. Ausgerechnet gegen Kiel, gegen die der HSV in der 2. Liga nach sechs Spielen noch sieglos ist (vier Remis, zwei Pleiten).

Die zwei Niederlagen setzte es, als Tim Walter noch Trainer der „Störche“ war. „Als Trainer der Kieler habe ich zweimal gegen den HSV gewonnen. Jetzt drehen wir den Spieß einfach um“, sagte der 46-Jährige, der bei seinen Profis keinerlei Verschleißerscheinungen nach dem 120-minütigen Kraftakt in Nürnberg feststellen konnte.

HSV-Trainer Tim Walter will gegen Ex-Klub Holstein Kiel gewinnen

„Ich würde sagen, dass wir topfit sind. Den Adrenalinpegel lassen wir gerade oben. Es ist für uns wichtig, immer auf dem Gaspedal zu bleiben, immer Druck auszuüben“, erklärte der Trainer, der gegen seinen Ex-Klub auch auf den lautstarken Anhang hofft.

Rund 35.000 Tickets sind bislang abgesetzt. „Die können uns einen richtigen Boost geben.“