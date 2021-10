Nach den Jubelschreien von Nürnberg muss er nun erstmal gewaltig auf die Zähne beißen. Stolz aber gezeichnet kehrte Daniel Heuer Fernandes nach dem Pokal-Triumph des HSV aus Franken zurück, denn seine letzte Glanztat hinterließ Spuren. Bei der Rettungstat im Elfmeterschießen gegen Asgar Sörensen zog sich der Keeper eine Kapselverletzung im Knie zu. Sein Einsatz am Samstag gegen Holstein Kiel ist fraglich.

Der HSV zittert um seine Nummer eins, denn die ist eigentlich nicht zu ersetzen. Nach seinen konstant guten Leistungen in der Liga bestach Heuer Fernandes nun auch im Pokal. Erst hielt er während der 120 Minuten mehrfach stark, dann die Parade gegen Sörensen. „Ein überragender Abend“, schwärmte er. „Im Elfmeterschießen kannst du als Torwart nur gewinnen. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Dafür stehe ich ja im Kasten.“

Im Sommer hätte HSV-Keeper Heuer Fernandes in die Bundesliga wechseln können

Bis zum Kiel-Spiel aber wird der Keeper im Training deutlich kürzertreten müssen, fehlte auch bei der Einheit am Donnerstag. Offen, ob es am Wochenende für einen Einsatz reicht. Fiele Heuer Fernandes aus, würde Ersatzmann Marko Johansson sein Pflichtspieldebüt für den HSV feiern. Der Schwede aber sah zuletzt beim Test in Wolfsburg (1:4) mehrfach nicht gut aus.

Unabhängig davon stellt sich beim HSV die Frage: Wie geht es nach dieser Saison mit Heuer Fernandes weiter? Der Kontrakt des 28-Jährigen endet im Sommer, lange hielten die Vereinsbosse die Füße still. Auch, weil sie die Entwicklung des Schlussmannes abwarten wollen. Nach MOPO-Informationen soll es kürzlich aber einen ersten konkreteren Austausch gegeben haben. Da soll der HSV seinen Wunsch platziert haben, grundsätzlich mit Heuer Fernandes verlängern zu wollen.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Eine Botschaft, die nötig war. Schon im Sommer gab es Interesse aus der Bundesliga an dem Deutsch-Portugiesen, der sich aber dazu entschied, beim HSV bleiben zu wollen. Weil er nach einem Jahr auf der Bank und durch die Rückkehr Sven Ulreichs zum FC Bayern wieder die Nummer eins des HSV werden sollte.

Erneut gibt es einige Interessenten für den HSV-Keeper

Auch jetzt sollen bereits Anfragen aus der Ersten und Zweiten Liga sowie aus dem Ausland ins Haus geflattert sein – kein Wunder, angesichts der konstanten Leistungen des Keepers. Für den HSV keine ganz ungefährliche Situation, da Heuer Fernandes ab dem 1. Januar schon woanders unterschreiben könnte. Wohl auch deshalb drücken die Bosse nun ein wenig auf die Tube.