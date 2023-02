HSV-Trainer Walter feiert Reis und erklärt dessen Erfolgsgeheimnis

Er trifft und trifft und trifft und trifft: ​Ludovit Reis ist aktuell Hamburgs Erfolgsgarant. Der 22-jährige Mittelfeldspieler legte mit seinem Tor zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld den Grundstein für den späteren 2:1-Erfolg des HSV. Nach dem Abpfiff wurde Reis von allen Seiten gefeiert. Vier Tore hat der Niederländer in den zurückliegenden fünf Spielen nun schon erzielt – eine bemerkenswerte Ausbeute.

Als Reis im Sommer 2021 aus Osnabrück nach Hamburg wechselte, bekam der HSV einen Spieler, der bis dahin nicht für seine Torjäger-Qualitäten bekannt war. Maximal einen Treffer pro Spielzeit hatte Reis in den Jahren zuvor in seiner Profi-Karriere erzielt. Unter Trainer Tim Walter änderte sich das Bild dann komplett: In der vergangenen Spielzeit sorgte Reis bereits für fünf HSV-Tore, in dieser Saison steht er nun schon nach 21 Spieltagen bei sechs Treffern. Ein neuer persönlicher Rekord.

MOPO

Warum ist Reis plötzlich so torgefährlich? „Weil er zuhört“, sagt Walter und erklärt: „Er ist sehr willig und hat eine große Bereitschaft Dinge anzunehmen. Er geht immer wieder mit aller Wucht in den Strafraum und schießt dann mutig auf das Tor. Das macht er großartig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten beim 2:1 gegen Bielefeld

Das Ergebnis gab es nicht erst jetzt gegen Bielefeld zu sehen. Reis wird für den HSV immer wertvoller. Und genug hat er noch lange nicht. „Für mich geht immer mehr. Nach dem letzten Jahr wollte ich auch mehr Tore schießen. Ich bin auf einem guten Weg und gebe jeden Tag 100 Prozent“, sagt der niederländische U21-Nationalspieler. Auf die Frage, ob er sich zurzeit in der besten Form seiner Karriere befinde, gibt es keine Widerworte. Reis betont, dass er sich beim HSV und in Hamburg sehr wohlfühle und weiter alles für das große Ziel geben werde: „Ich will immer gewinnen, damit wir in die Bundesliga gehen.“