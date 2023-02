Beim 2:1-Heimsieg des HSV gegen Arminia Bielefeld wackelte vor allem die Defensive der Hamburger. Entsprechend fielen auch die MOPO-Noten aus – doch zwei HSV-Profis verdienten sich mit ihrer starken Leistung die Note 2. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Löste die meisten Situationen gut und war beim Gegentor chancenlos. Hatte allerdings auch Glück, als er bei einem Ausflug nach vorne ausrutschte. Note 3,5

Heyer: Deutlich verbessert im Vergleich zum Heidenheim-Spiel, auch wenn längst nicht alles gelang. Behielt vor allem in der zweiten Halbzeit in vielen Szenen den Überblick. Note 3,5

David: Hätte fast zum 2:1 getroffen. Konzentrierte sich ansonsten auf die Defensivarbeit. Das machte er ordentlich. Note 3,5

Schonlau: Souverän. Hatte in der Abwehr fast alles im Griff. Note 3

Muheim: Hinten ordentlich, nach vorne mit einigen guten Aktionen. Bereitete auch den Treffer zum 1:0 vor. Note 3

Meffert: Nach seinen Knieproblemen offenbar immer noch nicht bei 100 Prozent. Da geht mit und gegen den Ball deutlich mehr. Note 4

70. Kittel: Kam für die Schlussphase. –

Reis: In der ersten Halbzeit richtig stark. Hatte überall auf dem Platz gute Aktionen. Sein Tor zum 1:0 leitete er mit ein. Nach der Pause schaltete er dann einen Gang zurück. Note 2

Bénes: Nicht ganz so auffällig wie zuletzt als Joker. Hatte Pech bei seinem Freistoß an die Latte und blieb erstmals in diesem Jahr ohne Torbeteiligung. Note 3,5

87. Königsdörffer: Bekam diesmal nur einen Kurzeinsatz. –

Jatta: In Heidenheim war er mit seinem Tor zum 3:3 der Held, gegen Bielefeld sorgte er ähnlich schön für den Siegtreffer. Ein Tor, das er sich mit viel Einsatz und Arbeit verdient hatte. Note 2

90. Németh: Mehr als ein paar Augenblicke war er nicht auf dem Feld. –

Dompé: Wieder voll bei der Sache. War am 1:0 entscheidend beteiligt und bereitete das 2:1 direkt vor. Note 2,5

70. Katterbach: Half in der Schlussphase mit, den Vorsprung zu verteidigen. –

Glatzel: Erledigte viel Arbeit nach hinten. Das war wichtig. Nach vorne ging diesmal so gut wie nichts. Note 3