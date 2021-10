Nach zuletzt drei Remis in Folge will der HSV am Freitagabend (18.30 Uhr) in Paderborn unbedingt drei Punkte holen und damit zumindest für den Moment den Anschluss an die Tabellenspitze wiederherstellen. Auf welche Elf Trainer Tim Walter in Paderborn setzt, wird offiziell erst rund eine Stunde vor Beginn des Spiels verraten. Sehr wahrscheinlich ist, dass es im Vergleich zur Aufstellung beim jüngsten 1:1 gegen Düsseldorf erneut Veränderungen geben wird.

Die Wechsel-Spiele beim HSV. Sie ziehen sich bislang durch die komplette Saison. An den ersten zehn Spieltagen ließ Walter bislang nur ein Mal die gleiche Startelf wie im Spiel zuvor ran. Das war nach dem 3:1 auf Schalke direkt zu Saisonbeginn.

HSV-Trainer Tim Walter könnte Heyer für Gyamerah bringen

Wie baut der Trainer diesmal um? Im Abschlusstraining gab es zumindest ein paar klare Hinweise. Demnach wird in Paderborn Rechtsverteidiger Jan Gyamerah eine Pause bekommen und durch Defensiv-Allrounder Moritz Heyer ersetzt. Auch Ludovit Reis, der gegen Düsseldorf noch in der Startelf stand, gehörte beim Abschlusstraining nur zur Reserve. Manuel Wintzheimer rückte für ihn in die erste Elf, bildete zusammen mit Robin Meißner und Robert Glatzel eine Dreier-Spitze.

Das könnte Sie auch interessieren: Spielt dieses HSV-Juwel bald bei den Profis?

Alles nur Poker? Während der Wechsel rechts in der Abwehr nachvollziehbar wäre, gibt es für die Offensive und das Mittelfeld durchaus noch andere Gedanken. Auch der Name Tommy Doyle gehört dazu. Der Engländer drängt sich im Training immer mehr auf und scheint bereit für sein Startelf-Debüt.