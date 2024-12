HSV-Profi Muheim verabschiedet sich als Vorlagen-König – und mit einem Versprechen

Zum Abschluss des Jahres gab es noch mal eine große Party im Volkspark. Der überzeugende 5:0-Sieg gegen Fürth hat allerdings nichts daran geändert, dass der HSV mit der schlechtesten Hinrunden-Bilanz seit dem Abstieg aus der Bundesliga in die Winterpause geht. Gewinner gibt es trotzdem auch einige im Team der Hamburger. Miro Muheim gehört definitiv dazu.

Muheim ist der einzige HSV-Profi, der in der Hinrunde alle Spiele von Anfang an gemacht hat. Dabei hat der Linksverteidiger konstant geliefert. So wie nun auch wieder beim 5:0 gegen Fürth. Der 26-Jährige bereitete das 1:0 per Ecke vor, auch die Vorlage zum 3:0 kam von ihm. Insgesamt hat Muheim damit in der Hinrunde zehn Treffer vorbereitet. Keiner ist in der Zweiten Liga besser.

„Zehn Vorlagen in der Hinrunde ist sicherlich nicht schlecht. Ich hoffe, dass es so weiter geht“, erklärte Muheim. Sein persönlicher Blick auf die zurückliegenden Monate fällt positiv aus – auch weil er mit seinen Leistungen beim HSV erstmals den Sprung in die Schweizer Nationalmannschaft geschafft hat. Zu sehr nur auf sich gucken will er trotzdem nicht. „Am Ende wollen wir es als Mannschaft besser in gewissen Spielen machen. Das ist das Hauptziel. Ich versuche natürlich mit meinen persönlichen Leistungen meinen Teil beizutragen.“

Spiel gegen Fürth hat Muheim „Spaß gemacht“

Gegen Fürth stimmten am Samstag im Volkspark nicht nur Muheims Ausbeute, sondern die Leistung der kompletten Mannschaft. Entsprechend sprach der Schweizer hinterher auch von einem „super Abschluss“ einer durchwachsenen Hinrunde für das Team. Muheim: „Wir waren nicht immer so konstant, wie wir es uns vorgenommen haben. Nichtsdestotrotz war das jetzt ein sehr gutes Ende. Das hat Spaß gemacht. Im neuen Jahr werden wir wieder voll angreifen. Wir freuen uns, wenn es weitergeht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 5:0 gegen Fürth

Muheim will dann vor allem auf dem Platz weiter liefern und damit sich und der Mannschaft helfen. Um dafür neue Kraft zu tanken, geht es in der Pause für den Linksverteidiger nun erst mal ein paar Tage in die Sonne. Er hat es sich verdient.