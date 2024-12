5:0 gegen Fürth! Bleibt Polzin jetzt HSV-Trainer?

Der HSV feiert am letzten Spieltag des Jahres ein echtes Torfestival. Gegen die SpVgg Greuther Fürth setzen sich die Rothosen in einem spektakulären Spiel mit 5:0 (3:0) durch. Hadzikadunic (1.), Selke (11., 59.), Karabec (13.) und Otto Stange (76.) mit seinem ersten Profitor verwandeln den Volkspark in ein Tollhaus. Für Merlin Polzin dürfte das in der Trainerfrage ein deutliches Empfehlungsschreiben an Sportvorstand Stefan Kuntz gewesen sein. Dank der drei Punkte springen die Hamburger zumindest zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 1 Min Miro Muheim bringt einen letzten Freistoß scharf auf das Tor von Schulze. Der Fürther Keeper steigt hoch und schnappt sich das Spielgerät.

90. Min Eine Minute wird nachgespielt. Das ist mit Blick auf den Spielstand auch angemessen.

89. Min Richter und Hadzikadunic stehen sich gegenseitig im Weg und so geht der Kopfball des Innenverteidigers über das Tor.

88. Min Marco Richter will sich auch noch in die Torschützenliste eintragen. Mit links zieht er aus 13 Metern ab und versucht den Beinschuss bei Schulze. Der kriegte aber die Füße zusammen und so gibt es nur den Eckball.

87. Min Jean-Luc Dompé arbeitet auch jetzt noch mit nach hinten und erobert den Ball von Massimo zurück.

86. Min Was für ein Unterschied heute im Vergleich zum Duell mit dem SSV Ulm. Der HSV hat sich wirklich in allen Bereichen verbessert gezeigt.

85. Min Zu zweit lösen Katterbach und Mikelbrencis das Duell mit Srbeny. So halten die Hamburger das Spielgerät in den eigenen Reihen.

84. Min Katterbach drängt nach vorne, wird aber von Münz abgelaufen.

82. Min Der ausverkaufte Volkspark wird zur Partyzone. Das Publikum feiert die Akteure auf dem Rasen verdientermaßen.

81. Min Polzin zieht seinen letzten Joker aus dem Ärmel. Richter ersetzt den guten Karabec.

80. Min Das Spiel ist gelaufen und das weiß auch Jan Siewert. Dennoch wechselt er nochmal doppelt. Futkeu und Gießelmann verlassen das Feld. Münz und Michalski sind neu im Spiel.

79. Min Hrgota will den HSV nochmal in Bedrängnis bringen, aber in der Mitte sind bei der Hereingabe des Ungarn zu viele Füße im Weg.

77. Min Die Jubeltraube des HSV ist auch beim Stand von 5:0 immer noch riesig. Irgendwie murmelt Anssi Suhonen die Kugel zu Otto Stange, der den Ball mitnimmt und aus spitzem Winkel perfekt trifft. Das Spielgerät schlägt unten links an Schulze vorbei ins lange Eck ein.

76. Min Tor für den HSV! Stange macht sein erstes Profi-Tor

75. Min Danierl Heuer Fernandes wählt im Spielaufbau das kleinstmögliche Passfenster und spielt die Kugel zwischen Futkeu und Hrgota hindurch zu Sebastian Schonlau.

74. Min Doppelwechsel beim HSV. Anssi Suhonen und Otto Stange dürfen nochmal Zweitligaluft schnuppern. Für sie machen Davie Selke und Jonas Meffert Platz.

73. Min Noah Katterbach hat sich übrigens auf der rechten Seite eingeordnet. Es ist also ein positionsgetreuer Wechsel gewesen.

72. Min Jonas Meffert mit einem kleinen Ausrutscher am Mittelkreis. Im Fallen spielt er den Ball noch zu William Mikelbrencis nach außen weg.

70. Min Die Mannschaft von Merlin Polzin läuft weiter hoch an. Davie Selke dirigiert seine Mitspieler, wie sie die richtigen Wege gehen können.

69. Min Adam Karabec probiert es aus sehr spitzem Winkel. Diesmal hat Schulze aufgepasst. Danach wechseln die Franken Müller für Bansé ein.

68. Min Das Spiel hält noch einiges bereit. Beide Mannschaften drängen auf den nächsten Treffer.

66. Min Jean-Luc Dompé setzt am eigenen Strafraum zum Fallrückzieher an, trifft das Spielgerät aber nicht richtig und sorgt dafür, dass Massimo völlig alleinstehend nur noch einzuköpfen braucht. Der Fürther hat allerdings keine Orientiewrung und schließt völlig überhastet ab. Das Tor wäre wohl in jedem Jahresrückblick zu finden gewesen.

65. Min Merlin Polzin gönnt zwei weiteren Akteuren nochmal Spielzeit vor Weihnachten. Poreba und Katterbach dürfen rein. Pherai und Sahiti verabschieden sich in den Weihnachtsurlaub.

63. Min Der Freistoß kommt gefährlich rein. Gießelmann kommt aus vier Metern zum Kopfball und trifft Daniel Heuer Fernandes ebenfalls am selbigen. Der Ball springt vom Ohr des HSV-Torwarts ins Aus. Riesentat des Hamburger Keepers, der sichtlich benommen durchatmen muss.

62. Min Zunächst tunnelt Massimo Sahiti und wird dann von Mikelbrencis abgeräumt. Freistoß in guter Position für die Gäste. Von der linken Seite aus wird der Ball wohl vors Tor kommen.

60. Min Das zehnte Saisontor für Davie Selke! Emir Sahiti spielt einen überraschenden Lupfer auf den mitgelaufenen Mikelbrencis. Der junge Franzose zieht in den Strafraum und legt vor dem Tor quer. Zunächst verpasst Pherai, aber am zweiten Pfosten schiebt Davie Selke ins leere Tor ein.

59. Min Tor für den HSV! Davie Selke mit dem Doppelpack

58. Min Davie Selke legt an der Strafraumkante für Adam Karabec ab, der eigentlich direkt schließen könnte. Der Ball springt aber einen halben Meter zu weit zur Seite und so landet Karabec mit seinem Dribbling im Aus.

57. Min Und auch der VAR-Check bestätigt die Entscheidung des Unparteiischen.

56. Min Aufregung im Volkspark. Das Publikum fordert Elfmeter für den HSV. Gideon Jung setzt zur Grätsche an und bekommt auf dem Boden liegend den Ball von Immanuel Pherai an die Hand gespielt. Gerach lässt das Spiel zunächst weiterlaufen.

55. Min Der Linksfuß will Daniel Heuer Fernandes austricksen und schießt unter der Mauer durch. Doch der Abschluss hat zu wenig Tempo und der Schlussmann der Hausherren kann den Ball festhalten.

54. Min Dennis Hadzikadunic lässt nah am eigenen Strafraum das Bein gegen Hrgota stehen. Der Bosnier sieht dafür Gelb.

53. Min Massimo kommt in der Box an den Ball, wird aber von Hadzikadunic abgelaufen. Noch sorgt der Joker für keine Leistungsexplosion der Gäste.

52. Min Asta flankt mal und versucht, eine Chance zu kreieren, aber dem Rechtsverteidiger fehlen die Anspielstationen im Zentrum. Das ist ein Ball für Daniel Heuer Fernandes.

50. Min Der HSV spielt wie entfesselt. Jetzt muss sogar Hrgota im eigenen Strafraum per Grätsche aushelfen, weil seine Teamkameraden sonst nicht in der Lage sind, die Hambruger Angriffe abzuwehren.

48. Min Jean-Luc Dompé packt seinen bekannten Move aus und zieht von außen nach innen. Von der Strafraumkante verzieht er nur knapp.

47. Min Und Sahiti hat direkt die Mega-Chance auf das vierte Tor. Der Rechstaußen kommt im Strafraum aus halbrechter Position zum Abschluss, kann denn Ball aber nicht mit genug Tempo um Schulze herumdrehen. Asta klärt.

46. Min Jan Siewert wechselt doppelt und bringt Srbeny und Massimo für Mustapha und Green.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der HSV geht mit einer 3:0-Führung in die Kabine. Vor allem die Anfangsphase der Rothosen war im Vergleich zu den letzten Partien ungemein stark gespielt. Mit den drei Toren Vorsprung lässt es sich komfortabel leben, weshalb es seitdem nur selten zu weiteren Torchancen kam. Die Leistung der Mannschaft von Merlin Polzin ist hoch einzuschätzen, allerdings liegen auch noch 45 weitere Minuten vor allen Akteuren. Eine Pause oder ein Nachlassen darf man sich nicht gönnen. Denn wenn die Fürther erstmal Raum bekommen, dann werden sie durchaus in der Lage sein, diesen auch zu nutzen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min War da die Hand von Miro Muheim im Spiel? Asta flankt von rechts und der Schweizer blockt die Kugel im Laufen. Die leisen Proteste der Fürther fordern einen Strafstoß, doch den gibt es nicht. So ebbt die Gelegenheit auch zügig wieder ab.

45. + 1 Min Das Kleeblatt spielt viel in der Hamburger Hälfte umher, aber mehr um den Strafraum herum als hinein. So wird es nicht gefährlich.

45. Min Zwei Minuten kommen in dieser Hälfte noch oben drauf.

44. Min Asta muss behandelt werden und den Platz verlassen. Fürth als zumindest kurzzeitig in Unterzahl.

43. Min Sebastian Schonlau geht mit viel Risiko, Albert perfektem Timing gegen Asta rein und lässt den Fürther über die Klinge springen. Der Innenverteidiger trifft den Ball perfekt und so entscheidet Gerach auf Weiterspielen. Weil Asta liegen bleibt, spielt der HSV-Kapitän den Ball allerdings fairerweise ins Seitenaus.

42. Min Die Schlussphase der 1. Halbzeit läuft. Im Moment hat die Mannschaft von Merlin Polzin den Gegner im Griff. Damit darf man nicht nachlassen.

41. Min Mikelbrencis holt sich den Ball von Futkeu zurück. An der Mittellinie heißt es also wieder Ballbesitz für Hamburg.

40. Min Mittlerweile hat sich bei den Gästen taktisch etwas getan. Jan Siewert hat von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt.

39. Min Jung sorgt für die Kontermöglichkeit der Hanseaten, doch die ziehen das Tempo nicht wirklich an. Stattdessen gibt es den Einwurf für William Mikelbrencis.

38. Min Pherai verseucht den Schnittstellenpass auf Sahiti, der allerdings nicht eingelaufen war. So verpufft der eigentlich gut gespielte Ball des surinamischen Nationalspielers.

37. Min Abseits von Mustapha, der viel zu früh startet. Gute Entscheidung des Schiedsrichterteams.

35. Min Mustapha mit dem klaren Frustfoul gegen Schonlau. Klare Gelbe Karte für den Fürther.

33. Min Die Fürther wollen mal ihre Standard-Stärke ausspielen, doch die Ecke bringt nichts ein. Futter ist nur zweiter Sieger gegen Schonlau.

32. Min Die Rothosen spielen jetzt vermehrt hinten rum. Es gibt derzeit keine Gründe für überhastete Angriffe.

30. Min Der HSV übernimmt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Kugel läuft jetzt immer besser in den Hamburger Reihen.

28. Min Sebastian Schonlau und Daniel Heuer Fernandes lösen die Drucksituation in höchster Bedrängnis ganz stark. Über den kurzen Lösungsweg erspielen sie sich genug Zeit, dass der HSV-Keeper nach rechts raus auf Mikelbrencis auflösen kann.

27. Min Nächster Freistoß für die Mannschaft von Jan Siewert. Diesmal in der eigenen Hälfte.

26. Min Die Gastgeber laufen mal hoch an und Jung versucht es mit dem langen Ball in die Spitze. Den fängt Schonlau allerdings ab.

25. Min Der HSV mit drei kleinen Fouls nacheinander. Das letzte zieht Jung gegen Karabec.

23. Min Immanuel Pherai sieht dien Gelbe Karte, weil er angeblich mit dem zu hohen Bein gegen Meyerhöfer zu Werke gegangen ist.

22. Min Hrgota verlagert technisch stark auf Futkeu, der in die Mitte flanken darf. Dort ist Daniel Heuer Fernandes zur Stelle, der den Ball wegfaustet.

21. Min Torschütze Hadzikadunic entscheidet sich für den langen Diagonalball auf Jean-Luc Dompé, der allerdings deutlich zu hoch für den Franzosen angesetzt ist. Einwurf für Greuther Fürth.

20. Min Die Rothosen überlassen dem Kleeblatt jetzt ein wenig die Kugel. Jung probiert sich als Regisseur im Spielaufbau. Bislang sorgt er aber noch nicht für Panik in der Hamburger Hintermannschaft.

19. Min Es dauert ein bisschen, aber dann geht das Spiel weiter. Auch Miro Muheim kann weitermachen.

18. Min Miro Muheim hat einen abbekommen. Der Schweizer läuft Asta bei dessen Befreiuungsschlag noch ins Schussbein. Dafür gibt es auch den Freistoß für den Fürther Mittelfeldspieler.

17. Min Auch die kleinen Aktionen werden jetzt gefeiert. Einen gewonnen Zweikampf von Pherai beklatscht das Publikum, auch wenn der Einwurf den Fürthern zugesprochen wird.

16. Min Die Spielvereinigung taucht mal im Hamburger Sechzehner auf, doch Schonlau köpft die Kugel aus der Gefahrenzone.

15. Min So einen Start hat wohl niemand erwartet. Jan Siewert sitzt bedröppelt auf seiner Trainerbank. Aber die Partie dauert ja noch.

14. Min Was ist denn hier los? Der HSV zerlegt Fürth nach allen Regeln der Kunst. Karabec kommt im Fürther Strafraum an den Ball, lässt zwei Gegenspieler aussteigen und trifft aus kurzer Distanz rechts unten ins kurze Netz. Keine Abwehrchance für Schulze.

13. Min Tor für den HSV! Karabec mit seinem 2. Saisontor

12. Min Die Hausherren mit dem zweiten Kopfballtreffer des Tages. Die Rothosen kombinieren sich ohne Druck durchs Mittelfeld und finden schließlich auf Karabec nach außen ab. Die Leihgabe legt zurück auf Dompé, dessen Flanke maßgenau für Selke in den Strafraum fliegt. Der ist perfekt eingelaufen und nickt ein.

11. Min Tor für den HSV! Selke netzt ein

10. Min Hrgota will das Spiel schnell machen, wird aber gut von Schonlau abgelaufen. Starke Aktion des HSV-Kapitäns.

9. Min Torraumszenen werden hier zur Dauerware. Pherai schließt aus der Distanz ab, allerdings zu zentral direkt auf Schulze. Am Abpraller laufen sowohl Selke als auch Karabec beide vorbei.

8. Min Futkeu taucht völlig frei vor Daniel Heuer Fernandes auf. Mit einer Riesen-Abwehraktion rettet Mikelbrencis noch, bevor der Fürther abschließen kann.

7. Min Sebastian Schonlau geht mit vollem Einsatz gegen Mustapha zu Werke. Einwurf für die Gäste.

6. Min Der HSV kontert nach einer Hrgota-Flanke über Sahiti, der Selke perfekt in Szene setzt. Aus spitzem Winkel versucht es der Sommer-Neuzugang, drischt die Kugel aber weit über das Tor von Schulze.

5. Min Greuther Fürth müht sich um eine Antwort. Die 2. Bälle landen derzeit allerdings häufiger bei den Rothosen.

4. Min Sofort ist das Stadion laut und da. So kann es weitergehen.

3. Min Sahiti taucht am Fürther Strafraum auf, verzettelt sich aber im Dribbling.

2. Min Was für ein Start im Volkspark! Nach wenigen Sekunden holt Davie Selke die Ecke raus und peitscht das Publikum nochmal an. Die anschließende Ecke bringt Muheim von rechts rein. Im Rückwärtslaufen köpft Hadzikadunic den Ball perfekt an die Unterkante der Latte. Die Fürther versuchen noch, die Kugel aus dem Tor zu schlagen, aber Gerach entscheidet auf Tor.

Min Tor für den HSV! Hadzikadunic trifft per Standard

Anpfiff