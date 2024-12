Mit dem 5:0 (3:0) gegen Greuther Fürth hat der HSV einen großen Schritt nach vorn gemacht. In der Tabelle und in der Entwicklung der Mannschaft. Natürlich gibt es von der MOPO reihenweise gute Noten für die HSV-Profis nach dem höchsten Saisonsieg (gemeinsam mit dem 5:0 gegen Regensburg am 15. September). Ein Profi tat sich dabei besonders hervor. Die MOPO-Einzelkritik in der Übersicht: