Manch einem könnte es in diesen Tagen wie ein Déjà-vu vorkommen, die Terminierung der drei Knaller-Partien von und zwischen HSV und St. Pauli erlaubt es so. Rückblick: Anfang August übersteht der Kiezklub die erste DFB-Pokalrunde in Magdeburg dank eines 3:2-Erfolgs, der HSV tut es ihm mit einem 2:1-Sieg in Braunschweig gleich. Eine Woche und ein Spiel später bezwingt St. Pauli dann seinen Nachbarn im Derby mit 3:2 und verlängert seinen inoffiziellen Titel als Stadtmeister. Die Geschichte ist bekannt.

Am Dienstag, gut fünf Monate später, ist wieder Pokal-Zeit für die Hamburger Profiklubs. Und wieder wirft das Stadtduell am Freitag bereits seine Schatten voraus – auch wenn die Trainer daran noch keine Gedanken verschwenden wollen.

DFB-Pokal: Ziehen HSV und St. Pauli ins Viertelfinale ein?

So richtet der HSV-Trainer sein volles Augenmerk auf das Achtelfinale (18.30 Uhr, live im Free-TV bei Sport1 sowie bei Sky) beim 1. FC Köln: „Wir wollen eine Runde weiterkommen, alles andere ist noch nicht unser Fokus“, betont Tim Walter. Auch St. Pauli-Coach Timo Schultz hat nur die „pure Vorfreude“ auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr, live in der ARD sowie bei Sky) im Kopf, will mit „voller Power“ in die Partie gehen – und (noch) nicht ans Derby denken.

Aber unbestritten ist: Ein etwaiger Erfolg gegen einen Bundesligisten würde beiden Klubs vor dem Stadtduell noch einmal Auftrieb verleihen. Der Erfolg in Pokalrunde eins brachte bekanntlich St. Pauli mehr Glück – und den Sieg im bislang letzten Aufeinandertreffen mit dem HSV. Einen sportlichen Booster vor dem nächsten Derby streben am Dienstag dennoch beide an.

Das könnte Sie auch interessieren: Suche nach Neuzugängen – muss sich der HSV den Aufstieg kaufen?

Wer holt ihn sich und kommt eine Runde weiter? Zu einem Schuss Selbstvertrauen wird nach dem holprigen Jahresstart (der HSV spielte nur 1:1 in Dresden, St. Pauli 2:2 gegen Aue) keiner der Rivalen Nein sagen. Zumal die Chance besteht, erstmals seit 1996/97 wieder gemeinsam ins Viertelfinale einzuziehen.