Neue Marktwerte für den HSV: Vier Profis legen zu, Kittel und drei weitere abgewertet

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Spieler-Marktwerte für die Zweite Liga aktualisiert. Beim HSV wurden vier Spieler auf–, aber auch vier Spieler abgewertet.

Ludovit Reis befindet sich aktuell in einer bärenstarken Verfassung – das schlägt sich auch in Zahlen nieder. Der Niederländer ist der Zweitliga-Profi mit der kräftigsten Aufwertung. Sein Markwert wird von drei auf vier Millionen Euro geschätzt – ein Plus von einer Million Euro. Damit ist der 22-Jährige hinter Mario Vuskovic (fünf Millionen Euro, teuerster Spieler der Liga) der zweithöchst eingeschätzte Hamburger. Bemerkenswert: Der U21-Nationalspieler kam im Sommer 2021 ablösefrei aus Barcelona.

Transfermarkt: Marktwerte von drei HSV-Profis angehoben

Ein zähes Ringen gab es für die HSV-Bosse in diesem Sommer mit Dynamo Dresden und Ralf Becker um Ransford Königsdörffer. Der Stürmer wechselte schließlich für eine Sockelablöse von knapp 1,2 Millionen Euro in den Volkspark – und fand sich schnell gut zurecht, abgesehen von einer Roten Karte im Heimspiel gegen Darmstadt (1:2). Vier Pflichtspieltore, der Start des frischgebackenen ghanaischen Nationalspielers kann sich sehen lassen – und schlägt sich im Marktwert nieder, der von 1,3 auf zwei Millionen Euro angehoben wurde.

Auch Daniel Heuer Fernandes wurde nach seinem bärenstarken Saisonstart aufgewertet, um 300.000 Euro von 900.000 Euro auf 1,2 Millionen. Youngster Omar Megeed, der mit seiner Einwechselung in Bielefeld (2:0) als jüngster HSV-Profi aller Zeiten Geschichte schrieb, findet mit einem Marktwert von 250.000 Euro erstmals Berücksichtigung in der Datenbank.

Auf der anderen Seite mussten gleich vier Profis eine Abwertung hinnehmen. Allen voran Laszlo Bénes, der nach seinem Wechsel vom HSV zunächst meist von der Bank kam und um eine Million Euro abgewertet wurde. Statt drei ist der slowakische Nationalspieler nur noch zwei Millionen wert. Zuletzt aber befand sich der Linksfuß im Aufwind – und dürfte am Freitagabend in Hannover (18.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) wieder in der Hamburger Startelf stehen.

Abwertung für HSV-Routiniers Leibold und Kittel

Auch für die Routiniers Tim Leibold (von 1,5 auf 1,2 Millionen) und Sonny Kittel (von 2,4 auf 1,8 Millionen) ging es runter. Leibold kämpfte zuletzt nach seiner Genesung nach der schweren Kreuzbandverletzung um einen Stammplatz, Kittel befindet sich seit Wochen in einem sportlichen Tief.

Nur von temporärer Dauer dürfte die Abwertung von Rechtsverteidiger William Mikelbrencis sein, sollte der Plan der HSV-Bosse mit dem französischen U19-Nationalspieler aufgehen. Auf 1,5 Millionen Euro taxiert „Transfermarkt.de“ den 18-Jährigen, zuvor waren es noch zwei Millionen gewesen. Mehr als ein Kurzeinsatz gegen Düsseldorf (2:0) steht für Mikelbrencis bislang nicht zu Buche. Das könnte sich in den kommenden intensiven Wochen vor der WM-Pause noch ändern.