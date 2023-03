Die Lobeshymnen, die nach der 5:0-Gala von Darmstadt auf den HSV eingeprasselt waren, waren groß. Natürlich. Der 2:0-Sieg gegen Heidenheim aber darf getrost als noch bedeutender eingestuft werden.

In Südhessen war von der ersten Minute an alles für den HSV gelaufen, dieses Mal aber hat sich das Team von Trainer Tim Walter drei Punkte gegen einen wehrhaften, starken Gegner erarbeitet. Geduldig und clever. Es war eine Willensleistung, die belohnt wurde, ein Zeichen, dass jeder im Team bereit ist, alles zu geben für das große Ziel.

Nach den Spielen gegen St. Pauli, Darmstadt und Heidenheim hätte für den HSV alles vorbei sein können im Kampf um den Aufstieg. Neun Punkte später aber gilt es zu konstatieren, dass der HSV so stabil wie nie zuvor in dieser Saison wirkt.

Nun wartet also von den Top-Teams nur noch Werder auf die Hamburger. Es wird ein Zweitliga-Kracher am übernächsten Wochenende im Volkspark, aufsteigen aber wird nicht der Gewinner dieses Duells, sondern der, der auch in Sandhausen, Ingolstadt oder gegen Aue alles dafür tut, um diese Liga zu verlassen. Die nötige Mentalität scheint Walter seinem Team eingeimpft zu haben.