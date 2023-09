HSV knackt Rekord um Rekord! Diese ewigen Bestmarken werden gerade alle aufgestellt

Mit dem Auswärtsspiel beim SV Elverberg (16. September) geht es für den HSV nach der Länderspielpause weiter. Sollte das Team von Trainer Tim Walter auch bei dem Aufsteiger gewinnen, hätten die Hamburger gleichzeitig den eigenen Startrekord in der Zweiten Liga (16 Punkte nach sechs Spieltagen) eingestellt. Überraschend wäre das nicht: Der HSV ist in dieser Saison in vielen Bereichen auf Rekord-Kurs. Einige neue Bestmarken wurden bereits aufgestellt. Die MOPO gibt einen Überblick.

Wenn es beim HSV um neue Rekorde und Einträge in die Geschichtsbücher geht, standen zuletzt dabei das Volksparkstadion und die eigenen Fans immer wieder im Mittelpunkt. Die vergangenen elf Heimspiele des HSV waren alle ausverkauft. Das gab es in der langen und früher durchaus auch erfolgreichen Geschichte der Hamburger noch nie zuvor. Und ein Ende der Serie ist nicht in Sicht: Auch für das nächste Heimspiel gegen Düsseldorf (29. September) sind bereits über 54.000 Karten weg. Es wird erneut voll und ausverkauft im Volkspark werden.

Der HSV hat seit fast einem Jahr kein Heimspiel verloren

Ähnlich spektakulär wie die Zuschauerzahlen lesen sich auch die vergangenen HSV-Ergebnisse bei den Heimspielen. 13 Ligaspiele in Serie haben die Hamburger im Volkspark mittlerweile nicht verloren. Elf Siege und zwei Remis wurden dabei geholt. Auch hier ist der HSV auf Rekord-Kurs.

Aktuell liegt dieser für die Hamburger in der Zweiten Liga noch bei 15 Heimspielen in Folge ohne Niederlage. Diese Erfolgsserie gab es zwischen April 2021 und Februar 2022. Nun fehlt nicht mehr viel für eine neue Bestmarke. Düsseldorf (29. September), Fürth (21. Oktober) und Magdeburg (5. November) heißen die nächsten drei Gegner im Volkspark. Gegen Letzteren gab es für den HSV im Oktober 2022 übrigens auch bislang die letzte Heimniederlage bei einem Ligaspiel.

Bénes sorgt beim HSV für einen doppelten Rekord

Wie sieht es bei den Spielern aus? Dort geht die Rekordjagd weiter. An erster Stelle ist dabei in dieser Saison Laszlo Bénes zu nennen. Er kam bislang bei fünf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei immer mindestens ein Tor. Eine solche Serie ist dem slowakischen Nationalspieler vorher noch nie gelungen. Und damit nicht genug. Insgesamt steht Bénes nach sechs Spieltagen und einem Pokalspiel bereits bei sechs Toren. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler, der immerhin schon seit fast neun Jahren als Profi aktiv ist, in einer kompletten Saison nie mehr als sechs Treffer erzielt.

Aktuell stellt Bénes mit seiner Ausbeute sogar Torjäger Robert Glatzel beim HSV in den Schatten. Dabei läuft es für den ebenfalls alles andere als schlecht. Zwar blieb der Stürmer zuletzt bei den Spielen in Hannover (1:0) und gegen Rostock (2:0) ohne Tor-Erfolg. Vier Treffer und eine Vorlage sind nach fünf Spieltagen jedoch auch für ihn bislang ein persönlicher Rekord. So gut und treffsicher ist er zuvor noch nie in eine Saison gestartet.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus dem Käfig in den Volkspark: Die besondere Geschichte von HSV-Rekordspieler Megeed

Glatzel und Bénes sorgen mit ihren Toren für neue Rekorde. Daniel Heuer-Fernandes schafft dies mit Spielen ohne Gegentore. Bei den vergangenen drei Auftritten hielt der HSV-Torhüter seinen Kasten jeweils komplett sauber. Das war ihm zuvor beim HSV noch nie gelungen. Als Profi blieb er bislang lediglich in der dritten Liga vor zehn Jahren für Osnabrück mal drei Spiele ohne Gegentor. Nun schreibt er in Hamburg eine neue persönliche Erfolgsgeschichte. Und dabei ist er aktuell beim HSV in bester Gesellschaft.