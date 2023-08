Schon wieder ausverkauft! HSV stellt Fan-Rekord für die Ewigkeit auf

Ob die Saison auch mit dem Aufstieg sportlich gekrönt wird, dürfte sich erst im Mai entscheiden. Auf anderer Ebene aber bastelt der HSV längst an einem Rekord, der vielleicht sogar ewig hält: Am Sonntag gegen Rostock wird der Volkspark zum zwölften Mal in Folge ausverkauft sein (57.000 Fans).

Ein Dutzend Mal ’ne volle Bude. Elf Mal in Liga zwei, dazwischen auch in der Relegation gegen Stuttgart. Das gab es beim HSV noch nie. Weder am Rothenbaum (bis 1963), noch im alten Volksparkstadion und auch nicht nach dem Umbau (ab Sommer 1999).

Bester HSV-Zuschauerschnitt betrug 55.867 Fans

Auch nicht in der Saison 2006/07: Da hatte der Verein zwar den höchsten Schnitt seiner Geschichte (55.867), doch ausverkauft war der Volkspark „nur“ elf Mal – mit Unterbrechungen.

So verbessert der HSV seinen Rekord nun häppchenweise immer weiter.