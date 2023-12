Zweieinhalb Monate lang musste darauf warten. Am 16. September war Sebastian Schonlaus Wadenblessur in Elversberg wieder aufgebrochen, nach Wochen und Monaten des Frusts hielt der Kapitän bei der dramatischen DFB-Pokal-Niederlage in Berlin 60 Minuten lang durch. Schade, dass sein Comeback nicht mit dem Einzug ins Viertelfinale belohnt wurde.

Schonlau ist wieder da. Weil HSV-Trainer Tim Walter den Pokal nutzte, um zu rotieren und dem 29-Jährigen Spielpraxis zu verschaffen. Erfreulich: Schonlau machte seine Sache ordentlich, leistete sich keine Patzer. Nach 60 Minuten, als die Kräfte nachließen, wich er Kollege Guilherme Ramos.

Die HSV-Auswechslung von Schonlau war abgesprochen

„Das war vorher so abgesprochen“, erklärte Schonlau hinterher bei Sky. „Ich war ja eine ganze Zeit lang nicht dabei, deswegen war das der Plan.“ Bis zu seiner Auswechslung habe er sich aber „gut gefühlt“ und sich gefreut, wieder spielen zu können. Nur einen Sieg gab es am Ende nicht zu bejubeln für Schonlau und sein Team.

„Wenn wir die Leistung betrachten, dann war da trotzdem sehr, sehr viel Gutes dabei. Gute Aktionen, Kampf, Mentalität – das, was wir von uns verlangen, was wir haben wollten“, fand der Abwehrchef bei allem Frust dennoch lobende Worte – vor allem für die Leistung in der Defensive.

Spannend, wen Walter nun am Samstag daheim gegen Paderborn aufstellt. Schonlau, Ramos und Dennis Hadzikadunic (begann im Olympiastadion ebenfalls) sind fit. Und auch Stephan Ambrosius empfahl sich zuletzt – wurde in Berlin aber nicht eingewechselt.