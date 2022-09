HSV gegen den KSC: Wie wild wird es diesmal?

In diesem Top-Spiel steckt reichlich Feuer. Wenn der HSV heute Abend den Karlsruher SC empfängt, könnte es im Volkspark womöglich wild werden. Gleich zahlreiche Brennpunkte gibt es – und im Vordergrund stehen dabei längst nicht nur die Spieler auf dem Platz. Die MOPO gibt einen Überblick.

Brennpunkt Trainerbank: HSV-Trainer Tim Walter und KSC-Coach Christian Eichner haben einige Gemeinsamkeiten. Beide haben ihre ersten Schritte als Trainer im Nachwuchs des KSC gemacht, beide begleiten die Auftritte ihrer Mannschaften an der Seitenlinie lebhaft. Da kann es im direkten Duell auch mal am Spielfeldrand ordentlich krachen. So wie vor knapp einem Jahr beim HSV-Spiel in Karlsruhe, als sich beide im Laufe der ersten Halbzeit so sehr zofften, dass Eichner von KSC-Sportchef Oliver Kreuzer zurückgehalten werden musste.

In den „Badischen Neuesten Nachrichten“ sagt Eichner über Walter und einen möglichen Konflikt: „Die Dominanz, die Tim von seiner Mannschaft erwartet, lebt er vor. Auch beim Coaching an der Seitenlinie. Aber die Nachbarbank muss sich davon nicht leiten lassen. Was Tim und ich gemeinsam haben, ist, dass wir gewinnen wollen.“ Und was sagt Walter? Der wollte über das Thema nicht wirklich reden. Sein knapper Kommentar: „Ich freue mich auf jedes Spiel. Es ist egal, wer hierher kommt: Wenn wir gewinnen, ist alles okay.“

Auch der Schiedsrichter steht wieder im Mittelpunkt

Brennpunkt Schiedsrichter: In den vergangenen beiden HSV-Spielen stand hinterher jeweils der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Beim 1:2 gegen Darmstadt hatte Robert Schröder einen denkwürdigen Auftritt mit ingesamt vier Platzverweisen hingelegt, beim 2:0 in Nürnberg verwehrte Felix Zwayer dem HSV einen klaren Elfmeter, auch der Videoassistent schaute weg. Die Partie gegen Karlsruhe wird am Samstag Tobias Reichel pfeifen. Mit dem Stuttgarter hatten die Hamburger bislang keinen großen Ärger. Ändert sich das diesmal? Nach den jüngsten Vorfällen bei HSV-Spielen wird der Referee auf jeden Fall unter besonderer Beobachtung stehen.

Brennpunkt Fans: Komplett voll wird es im Volkspark gegen Karlsruhe nicht werden, das gilt auch für den Gästeblock. 1400 Karten sind aber immerhin an den KSC gegangen. Das ist ordentlich. Ob sich auch alle benehmen werden, wird letztlich erst das Spiel zeigen. Auch unter den HSV-Anhängern könnte es unruhig werden, sollte es im vierten Heimspiel der Saison die dritte Niederlage geben.

Brennpunkt Ambrosius: Weil Stephan Ambrosius unter Walter keine Chance hatte, ließ sich der Verteidiger vor drei Wochen nach Karlsruhe verleihen. Nun kehrt er als Stammspieler zurück. Am­brosius dürfte extrem motiviert sein. Das kann dann auch mal hitzig werden auf dem Platz, der 23-Jährige lebt bekanntlich vor allem von seinem Körperspiel. Walter sagt zu dem Wiedersehen: „Wenn er mit Wut im Bauch hierher kommt, dann ist das in Ordnung.“