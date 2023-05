HSV – Fürth 2:1: Hamburg zittert sich zum Sieg – und bleibt an Heidenheim dran!

Das ging gerade noch einmal gut! Der HSV gewinnt gegen Greuther Fürth mit 2:1 (1:0) und wahrt seine Chancen auf den direkten Aufstieg – der Rückstand vor dem letzten Spieltag auf Heidenheim beträgt weiterhin einen Punkt. Den immens wichtigen Erfolg tüteten die Hamburger dank der Tore von Muheim (27.) und Bénes (69./Elfmeter) ein. Petkov verkürzte für die couragierten Franken in der 84. Minute, ehe in einer turbulenten Schlussphase Jatta (87.) und Abiama (90.+6) vom Platz flogen. Durch den Dreier ist der Relegationsplatz dem HSV zudem nicht mehr zu nehmen.

Es war wahrlich kein Spektakel, welches die Fans im ausverkauften Volkspark zunächst zu sehen bekamen. Beiden Teams fehlte in der Anfangsphase der Offensivdrang. Doch dann waren es die Fürther, die die Kontrolle übernahmen und auch in Person von Ache die erste gute Chance des Spiels hatten (25.). Im Gegenzug waren es dann die Hamburger, die aus dem Nichts zuschlugen – und wie!

Muheim fackelte nach einem Zuspiel von Dompé nicht lange und schoss den Ball vom linken Stafraumeck von der Unterlatte ins Tor – eine glückliche Führung für den HSV, die aber neue Kräfte freisetzte. Wenig später hätte Dompé frei vor Linde erhöhen müssen (32.). Die Franken fingen sich danach wieder, vor der Pause kam aber kein Klub mehr zu einer klaren Chance.

Nach dem Wiederanpfiff waren es wieder die Gäste, die am Drücker waren. Doch, wie im gesamten Spiel, fehlte es dem Kleeblatt an der Präzision. Zu klaren Chancen kamen die Fürther kaum. Auf der anderen Seite wurde es immer brandgefährlich, wenn der HSV vor das Tor kam. So war es auch in der 64. Minute der Fall, als Glatzel nach einem Konter im Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte – Bénes versenkte den fälligen Strafstoß (67.).

Daraufhin verpasste Hamburg die Entscheidung. Und das sollte sich rächen: Der HSV verteidigte bei einem Angriff der Fürther zu luftig, gegen Petkov konnte niemand klären, sodass der Mittelfeldspieler aus kurzer Distanz einschieben konnte (84.). Im Anschluss sah Jatta nach zwei harten Fouls innerhalb von zwei Minuten die Gelb-Rote-Karte (87.). In Unterzahl verteidigten die Hausherren aber souverän. Den unwürdigen Schlusspunkt setzte Abiama, der nach einem bösen Einsteigen gegen David die Rote Karte sah (90.+6).

Neben Jatta fehlt dem HSV beim Saisonfinale in Sandhausen (28. Mai, 15.30 Uhr) auch Reis, der die fünfte Gelbe Karte der Saison sah. Am letzten Spieltag haben die Rothosen dank es knappen Erfolges gegen Fürth noch die Chance auf den direkten Aufstieg, falls Heidenheim patzt und der HSV gewinnt.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Eine Wiederholung zeigt: Abiama traf mit offener Sohle das Bein von David. Waschitzki-Günther schaut sich die Szene nochmal am Bildschirm an und zeigt nach Überprüfung der Bilder die Rote Karte!

90.+4 Min Abiama kommt gegen David zu spät und tritt auf den Fuß des Verteidigers – die nächste Gelbe Karte.

90.+4 Min Glatzel zieht das nächste Foul. Aktuell lassen die Hausherren wenig zu.

90.+3 Min Königsdörffer schießt einen Ball weg und sieht wegen Zeitspiel Gelb.

90.+2 Min Glatzel schirmt einen Ball stark ab, setzt sich gegen einen Verteidiger durch und zieht mit links aus 20 Metern ab – der Schuss des Stürmers geht knapp links am Tor vorbei.

90.+1 Min Suhonen zieht ein Foul in der eigenen Hälfte – das gibt wichtige Zeit für den HSV.

90. Min Auf den HSV wartet eine nervenaufreibende Nachspielzeit – es werden fünf Minuten draufgesetzt!

89. Min Auch Walter tauscht noch einmal: Suhonen kommt für Kittel.

88. Min Zorniger wechselt noch einmal: Raschl kommt für Christiansen.

87. Min Unglaublich! Jatta mit dem nächsten bösen Foul auf Höhe der Mittellinie – innerhalb von ganz kurzer Zeit sieht der Gambier seine zweite Gelbe Karte und fliegt vom Platz.

86. Min Jatta mit einem klaren Foul an der Seitenlinie – Gelbe Karte für den Gambier.

84. Min Wird es doch noch einmal spannend? Fürth hat bei einen Konter viel zu viel Platz und kann ungestört in Richtung Strafraum marschieren. Im Strafraum können die Hamburger den Ball nicht klären, Petkov spitzelt die Kugel an mehreren Spielern vorbei und zieht ab. Der Schuss aus etwa zehn Metern wird abgefälscht, sodass Heuer Fernandes keine Chance hat.

84. Min Tor für Fürth! Petkov verkürzt.

83. Min Den anschließenden Freistoß schießt Hrgota direkt in die Arme von Heuer Fernandes. Keine Gefahr für den Keeper.

82. Min Meffert foult Pululu etwa 20 Meter vor dem eigenen Tor und sieht zurecht Gelb.

81. Min Der HSV hat nun die Kontrolle übernommen. Es sieht nicht mehr danach aus, als ob das Kleeblatt nochmal zurückkommen könnte.

79. Min Pfosten! Griesbecks Rückpass per Kopf ist viel zu Kurz, sodass Glatzel dazwischen gehen kann. Der Stürmer hebt den Ball über Linde, doch das Leder geht nur an den Pfosten – Glück für Fürth!

77. Min Nächster Wechsel bei den Hausherren: Königsdörffer kommt für Dompé. Auch Fürth wechselt erneut – Asta und Pululu werden für Jung und Meyerhöfer gebracht.

76. Min Fürth gibt sich nicht auf: Hrgota ist an der Strafraumgrenze nicht vom Ball zu trennen, doch der Offensivmann kann einmal mehr rechtzeitig beim Abschluss geblockt werden.

74. Min Das hätte die Entscheidung sein können! Bénes schickt mit einem langen Ball Dompé auf die Reise. Der Franzose zieht von links in den Strafraum und flankt von der Grundlinie vor das Tor. Glatzel hätte nur noch ins freie Tor einköpfen müssen, doch der Stürmer touchiert den Ball nur mit seinen Haaren – die Flanke war zu hoch.

71. Min Wieder einmal trifft der HSV zu einem perfekten Zeitpunkt. Die Fürther haben in der zweiten Hälfte das Spiel gemacht, doch zu klaren Chancen kamen die Gäste nicht. Ganz im Gegenteil zu Hamburg, die immer gefährlich wurden, wenn sie denn mal den Vorwärtsgang einschalteten. Von daher ist die Führung nicht unverdient.

69. Min Ein langer Ball wird von Kittel per Hacke auf Höhe der Mittellinie stark verlängert, sodass Glatzel alleine auf Luthe zulaufen kann. Auf der Strafraumlinie wird der Stürmer von Itter mit einem Foul gestoppt. Der Verteidiger sieht nur Gelb für sein Vergehen. Bénes schnappt sich den Ball und schießt das Leder halbhoch in die Mitte. Luthe kommt fast noch mit seinem Fuß ran, doch kann den Einschlag nicht verhindern.

69. Min Tor für den HSV! Bénes trifft zum 2:0!

67. Min Elfmeter für den HSV!

64. Min Fürth kombiniert sich immer wieder stark nach vorne, doch im Strafraum fehlt es den Gästen an Präzision. Auf der anderen Seite ist für die Hamburger bei einem Angriff viel mehr drin, doch Jattas Flanke von rechts landet anstatt beim völlig freien Glatzel im Strafraum nur im Toraus. Fürth ist das gefälligere Team, doch der HSV hat die besseren Chancen.

62. Min Die ersten Wechsel bei Fürth: Für Ache und Sieb kommen Petkov und Abiama ins Spiel.

61. Min Dicke Chance für die Hamburger! Kittel wird im Zentrum angespielt und der formstarke Offensivmann zieht mit links aus 20 Metern direkt ab. Der Schuss geht nur ganz knapp am linken Winkel vorbei.

61. Min Mal eine gute Konterchance für den HSV, doch Glatzel hat links nicht das Auge für den im Zentrum komplett freien Kittel. Der Stürmer legt weiter auf Dompé, dessen Flanke geblockt wird.

60. Min Nach einer Ecke von Green kommt mit Jung ein anderer Ex-HSV-Profi zum Kopfball. Doch der Versuch aus etwa sieben Metern geht weit am Tor vorbei.

59. Min Ein seltenes Bild: Der HSV hat weniger Ballbesitz als der Gegner – mit 51 Prozent liegt Fürth aktuell knapp vorne.

56. Min Kittel hat mal eine Idee und will mit einem langen Heber Jatta rechts an der Grundlinie anspielen. Die Flanke ist aber ein wenig zu lang, sodass der Gambier nicht mehr an den Ball kommt.

55. Min Die Rothosen haben in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit noch gar keinen Zugriff. Fürth macht aktuell das Spiel.

52. Min Es wird immer gefährlicher im HSV-Strafraum! Die Hamburger können den Ball im Sechzehner nicht klären. Ache wird am Elfmeterpunkt ganz frei angespielt und kann eigentlich auf den noch blankeren Meyerhöfer nach rechts ablegen. Doch der Stürmer versucht es selbst, sein Schuss wird gerade noch so geblockt.

50. Min Heuer Fernandes lässt sich nach einem Rückpass zu lange Zeit, sodass Sieb in seinen Abschlag springen kann. Die Rothosen müssen zur Ecke klären, bei der Green erneut aus der Ferne abzieht. Wieder geht der Ball klar über das Tor.

47. Min Fürth kommt zielstrebig aus der Kabine und sucht den Vorwärtsgang. Der HSV läuft aktuell nur hinterher. Ein Fernschuss von Green verzieht und geht in Richtung Eckfahne.

46. Min Weiter geht’s! Der HSV wechselt zur zweiten Hälfte auf einer Position: Der gelb-rot-gefährdete Reis muss Platz für Bénes machen.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Nach einem ruhigen Start im Volkspark waren es tatsächlich die Gäste aus Fürth, die allmählich das Zepter übernahmen und in Person von Ache auch die beste Chance der Partie hatten (25.). Der HSV tat sich extrem schwer mit der gut gestaffelten Verteidigung der Fürther, traf dann aber fast schon im direkten Gegenzug – und wie! Muheim knallte den Ball aus spitzem Winkel und etwa 16 Metern mithilfe der Latte ins Tor (27.). Der Treffer gab den Hamburgern merklich Sicherheit, wenig später hätte Dompé (32.) nachlegen müssen. Danach fingen sich die Franken wieder, in den letzten Minuten vor der Halbzeit sahen die Fans im Stadion ein ausgeglichenes Spiel.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+4 Min Kittel nimmt sich der Sache an, doch der Offensivmann schießt den Ball etwa zwei Meter über die Latte.

45.+2 Min Jung stoppt Glatzel in einem intensiven Zweikampf kurz vor dem Strafraum regelwidrig und sieht dafür Gelb. Sehr gute Freistoßposition für den HSV!

45.+2 Min Nochmal Gefahr im Fürther Strafraum! Eine abgefälschte Flanke landet kurz vor dem Tor fast noch bei Reis, der auf das Zuspiel gelauert hat, doch Linde ist vor dem Niederländer am Ball.

45. Min Die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Es gibt jedoch noch vier Minuten Nachspielzeit.

42. Min Die Partie hat sich wieder ein wenig beruhigt. Geht ein Klub noch in’s Risiko in den letzten Minuten vor der Pause?

40. Min Fürth mit einer guten Freistoßposition aus dem rechten Halbfeld. Hrgota versucht es mit einem direkten Versuch auf das lange Eck, doch Heuer Fernandes kann den Ball sicher aus der Luft pflücken.

36. Min Reis mit dem nächsten Foul. Der bereits verwarnte Niederländer muss aufpassen, bei einem weiteren Vergehen könnte sein Abend schon gelaufen sein.

35. Min Das Tor hat dem HSV sichtlich gut getan, doch auch Fürth bleibt weiter gut im Spiel. Nach einem ruhigen Start ist es inzwischen ein ansehnliches Spiel geworden.

33. Min Der VAR überprüft ein mögliches Foulspiel von Linde gegen Schonlau nach seinem Patzer, doch es gibt keinen Elfmeter für die Rothosen.

32. Min Der HSV bleibt dran – und muss das zweite Tor machen! Die Hausherren spielen einen Angriff stark zu Ende, am Ende legt Glatzel aus dem Zentrum überlegt nach links zu Dompé, der völlig frei in den Strafraum zieht und alleine vor Linde auftaucht. Der Franzose will den Keeper tunneln, doch der Ball prallt vom Fuß des Fürthers ins Toraus. Danach wird es erneut gefährlich, weil der Schlussmann eine harmlose Flanke nicht unter Kontrolle bringen kann, doch im letzten Moment kann die Abwehr klären.

30. Min Gerade während der besten Phase der Gäste trifft der HSV zur schmeichelhaften Führung. Es war der erste Abschluss auf das Tor für die Hamburger.

27. Min Aus dem Nichts das 1:0 für den HSV – und was war das für ein Tor von Muheim! Nach ein einem langen Ball, der zunächst geklärt scheint, bleiben die Hausherren dran. Glatzel legt auf Dompé ab, der mit etwas Glück am linken Strafraumeck auf Muheim weiterleitet. Der Verteidiger fackelt nicht lange und schießt den Ball aus etwa 16 Metern und spitzem Winkel ins kurze Eck an die Unterlatte und von da aus ins Tor. Nach kurzer VAR-Überprüfung aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung in der Entstehung des Tores zählt der Treffer. Glückliche Führung für den HSV.

27. Min Tor für den HSV! Muheim trifft zum 1:0!

25. Min Und nun auch die erste richtig gute Chance für Fürth! Green setzt sich mühelos gegen Muheim durch und flankt von rechts flach vor das Tor, wo Ache unter Bedrängnis die Fußspitze hinhält. Der Abschluss aus fünf Metern landet knapp über dem Tor.

23. Min Fürth wird gefährlicher! Über den linken Flügel haben die Franken zu viel Platz, sodass Hrgota unbedrängt flanken kann. David kann die Hereingabe gerade noch so klären. Der HSV tut sich bisher sehr schwer.

23. Min Beide Profis können weitermachen. Es gibt Schiedsrichterball in der Hälfte des HSV.

21. Min Reis und Ache krachen in einem Luftduell mit den Köpfen zusammen. Beide Spieler bleiben liegen und müssen behandelt werden.

19. Min Bitter: Reis kommt schon zum zweiten Mal in einem Zweikampf zu spät und sieht deshalb die Gelbe Karte. Die fünfte für den Niederländer, der damit in Sandhausen fehlen wird.

18. Min Auch der zweite Schuss des Spiels gehört den Hamburgern. Doch auch Muheims Versuch aus der zweiten Reihe geht klar rechts neben den Pfosten – keine Gefahr für Linde.

17. Min Die Franken verteidigen bislang sehr clever und hindern den HSV daran, überhaupt erst ins letzte Drittel zu kommen. Von den Hamburgern muss mehr kommen, um die Fürther zu knacken.

15. Min Der HSV bewegt sich mal wieder auf den Strafraum der Gäste zu. Doch eine Flanke von David, die Glatzel im Strafraum finden sollte, ist viel zu weit und landet im Toraus.

13. Min Heuer Fernandes misslingt ein Befreiungsschlag. Sieb kommt daraufhin an den Ball und holt die erste Ecke des Spiels heraus. Doch auch der Standard führt zu keiner Chance der Fürther.

10. Min Zehn Minuten sind gespielt, beide Teams sind bislang bemüht, ohne dabei aber gefährlich zu werden. Klare Chancen gab es noch nicht.

8. Min Dompé kommt im Zweikampf mit Griesbeck im Strafraum zu Fall und fordert einen Elfmeter. Waschitzki-Günther entscheidet sofort auf Abstoß – richtige Entscheidung. Das war ein regelkonformer Körpereinsatz des Fürth-Verteidigers.

6. Min Der erste Abschluss des Spiels: Der HSV bleibt nach einem Ballverlust dran, holt sich das Leder zurück. Reis kann in die gegnerische Hälfte marschieren und zieht mit links aus 25 Metern ab. Der Niederländer trifft den Ball aber nicht richtig, sein Schuss geht mehrere Meter rechts am Tor vorbei.

4. Min Kittel hält gegen Christiansen den Fuß drauf. Klare Sache, das muss Freistoß geben. Greens Hereingabe ist jedcoh zu flach und kann geklärt werden.

2. Min Hamburg startet mit viel Energie und ist sichtlich beflügelt von der Stimmung im ausverkauftem Volkspark. Fast wird es das erste Mal gefährlich, weil Griesbeck seinen Keeper mit einem unpräzisen Rückpass in die Bredouille bringt. Doch Linde kommt noch rechtzeitig zum Ball.

1. Min Los geht’s! Der HSV stößt die Partie an.

Anpfiff!