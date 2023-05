Uneinholbar für den HSV! Darmstadt macht Bundesliga-Aufstieg perfekt

Aller guten Dinge sind drei! Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 hat den dritten Matchball verwandelt und am Freitagabend den Aufstieg in die Bundesliga endgültig perfekt gemacht. Nachdem die „Lilien“ gegen St. Pauli (0:3) und in Hannover (1:2) noch ihre Party hatten verschieben müssen, reichte nun ein 1:0 (1:0) am vorletzten Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg für den vierten Erstliga-Aufstieg nach 1978, 1981 und 2015.

Phillip Tietz (36.) sorgte mit seinem entscheidenden Treffer für Ekstase am Darmstädter Böllenfalltor, wo es nach Abpfiff kein Halten mehr gab. Hunderte Fans machten sich schon in der Nachspielzeit auf den Weg hinter die Absperrungen, nach dem erlösenden Pfiff fluteten sie zu Tausenden den Innenraum und feierten mit ihrer Mannschaft auf dem Rasen. „Ich bin fix und fertig. Die Fans haben es verdient – unglaublich, was hier los ist“, jubelte Siegtorschütze Tietz mit heiserer Stimme und kündigte an: „Heute heißt es feiern!“

Darmstadt nach sechs Jahren zurück in der Bundesliga

Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kehrt damit nach sechs Jahren in die Bundesliga zurück. Damals hatte Darmstadt in der Saison 2016/17 den Klassenerhalt im zweiten Jahr im Oberhaus verpasst und war als Tabellenschlusslicht abgestiegen. Im Vorjahr verpassten die „Lilien“ die Relegation nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem HSV (beide 60 Punkte).

Am letzten Spieltag könnte der SV Darmstadt 98 nun sogar den eigenen Zweitliga-Rekord aufstellen. Mit einem Sieg nächsten Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth hätte das Team in der Endabrechnung 70 Punkte auf dem Konto – so viele wie nie seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Der HSV, nun sieben Punkte hinter Darmstadt, kann jetzt maximal noch Platz zwei erreichen. Die Mannschaft von Coach Tim Walter will am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) zu Hause gegen Fürth nachziehen. Zuvor empfängt der aktuelle Tabellenzweite 1. FC Heidenheim, der nur einen Zähler vom HSV entfernt ist, den SV Sandhausen.