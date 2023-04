Der HSV hat den Aufstieg wieder in der eigenen Hand – aber ein Profi warnt

Nur ein Sieg aus den vorherigen fünf Liga-Spielen, einen direkten Aufstiegsplatz an Heidenheim verloren und St. Pauli in der Tabelle im Nacken: Der Trend zeigte beim HSV vor dem Nord-Duell gegen Hannover in die falsche Richtung. Es folgte ein historischer 6:1-Erfolg. Sechs Tore, die im Volkspark für ganz viel Befreiung sorgten. Aus dem Frühjahrsfrust werden Frühlingsgefühle. Der HSV ist wieder sechsy!

Wird es auch im fünften Jahr nichts mit dem Aufstieg? Kommt der Einbruch wie schon so oft in der Vergangenheit wieder auf der Zielgeraden? Die Zweifel am HSV hatten rund um den Volkspark zuletzt mal wieder zugenommen. Der Grund: Neben den Ergebnissen stimmten bei zu vielen Spielern einfach auch die Form und Leistung nicht.

MOPO

Tim Walter kann mit solchen Gedanken bekanntlich nichts anfangen. „Wir wissen, dass wir es schaffen“, hatte der HSV-Trainer gewohnt selbstbewusst vor dem Hannover-Spiel mit Blick auf den Aufstieg betont. Über das, was seine Mannschaft dann im Nord-Duell ablieferte, war er hinterher vor allem „stolz“. Fast alles lief für die Hamburger diesmal in die richtige Richtung.

HSV-Kapitän Schonlau lobt alle Spieler

Sonny Kittel erzielte sein erstes Saisontor, auch Robert Glazel lieferte nach zuvor einigen glücklosen Auftritten wieder, Ludovit Reis und László Bénes glänzten als Leistungsträger und Torschützen, mit der Rückkehr von Sebastian Schonlau stand die Defensive wieder deutlich stabiler als zuvor. „Alle haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte der Kapitän, der explizit auch die Einwechselspieler wie Anssi Suhonen oder Ransford Königsdörffer nannte. „Einfach ein schöner Tag.“

Zusammen mit den Fans auf der Nordtribüne feiern die HSV-Profis den historischen Erfolg gegen Hannover. WITTERS Zusammen mit den Fans auf der Nordtribüne feiern die HSV-Profis den historischen Erfolg gegen Hannover.

Die Fans sahen das im mit 57.000 Zuschauern gefüllten Volksparkstadion genauso. Der HSV wurde nach dem Abpfiff mit Standing Ovations gefeiert. Lust statt Frust. Keine Spur von Zweifel mehr. Der Moment wurde in vollen Zügen genossen. Auch von den Spielern, die als Belohnung von Walter zwei freie Tage bekamen.

Nie war der HSV nach 27 Spielen in Liga zwei besser

Der HSV ist zurück in der Spur und nach Heidenheims Niederlage gegen St. Pauli auch wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Nie zuvor hatten die Hamburger in der Zweiten Liga 53 Punkte nach 27 Spieltagen auf dem Konto. Sieben Partien bleiben, um die Sache diesmal auch erfolgreich zu Ende zu bringen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schwer, da Worte zu finden“: Profi stockt im HSV-Party-Tempel der Atem

„Noch ist es ein langer Weg“, sagte Glatzel, der darauf verwies, dass es nach dem letzten Heimsieg gegen Nürnberg eine „kleine Delle“ gab. Das soll nicht erneut passieren. „Wir müssen weitermachen und uns auf das nächste Spiel konzentrieren“, so der Stürmer, der ganz genau weiß, wie schnell sich auch alles wieder drehen kann. Kaiserslautern und St. Pauli heißen die nächsten beiden Gegner. Rund 100.000 Zuschauer werden live im Stadion dabei sein.