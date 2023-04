„Schwer, da Worte zu finden“: Profi stockt im HSV-Party-Tempel der Atem

Die Zahlen sind beeindruckend. Zum dritten Mal in Serie war das Volksparkstadion beim 6:1 gegen Hannover ausverkauft. Zu den vergangenen neun Heimspielen der Hamburger kamen jeweils immer deutlich mehr als 50.000 Zuschauer. Der Besucherschnitt des HSV liegt in dieser Saison bei 52.789 pro Spiel.

„Die Fans sind überragend. Es ist schwer, da Wort zu finden, das ist unfassbar“, sagte Laszlo Bénes nach dem Erfolg gegen Hannover mit Blick auf die eigenen Anhänger. „Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Fans – da kann ich auch für die Mannschaft sprechen.“



Noch stehen sieben Liga-Spiele in dieser Saison auf dem Programm, doch die Fans des HSV sind schon jetzt reif für die Rückkehr in die Bundesliga. Das wurde nicht nur beim Auftritt gegen Hannover deutlich, als sich das Stadion im Laufe des Spiels immer mehr zu einem gewaltigen Party-Tempel entwickelte.

Auswärtsspiele werden für den HSV zu Heimspielen

„Das gibt uns einfach viel Kraft, viel Energie und dann können wir auch so hoch gewinnen“, meint Bénes, der nicht nur schwer davon beeindruckt ist, dass mittlerweile das Volksparkstadion bei fast jedem Spiel ausverkauft ist. „Auch auswärts ist die Unterstützung unglaublich. Letzte Woche waren in Düsseldorf 20.000 HSV-Fans dabei. Das ist für uns dann gefühlt fast wie ein Heimspiel.“

Am kommenden Samstag soll die Party weitergehen. Dann tritt der HSV in Kaiserslautern an und wird sich erneut auf einen starken Support verlassen können. Rund 5000 HSV-Fans wollen auf dem Betzenberg dabei sein und den nächsten Schritt Richtung Rückkehr in die Bundesliga gemeinsam mit der Mannschaft feiern.