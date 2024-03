HSV-Alarm auf der Außenbahn: Baumgart gehen die Spieler aus

Als Steffen Baumgart am Mittwoch die Teams fürs Abschlussspielchen einteilte, musste er schon kreativ werden. Die Gelb-Rot-Sperre von Moritz Heyer berücksichtigend, konnte der Trainer in William Mikelbrencis nur einem Außenverteidiger ein Leibchen geben, der auch am Sonntag spielberechtigt ist. Alle anderen fehlten im HSV-Mannschaftstraining – inklusive Ignace Van der Brempt.

Der Belgier lief gestern zwar, konnte auch schnelle Richtungswechsel vollziehen und spielte scheinbar problemlos Pässe. Allerdings im Individual-Bereich, Van der Brempt übte gemeinsam mit Stephan Ambrosius (Schambein) und dem zuletzt angeschlagenen Miro Muheim gesondert. Belastungssteuerung, lautete die Begründung von Vereinsseite.

HSV: Muheim und Van der Brempt trainieren nur individuell

In der Tat zählte der 21-Jährige zuletzt zu den Vielspielern, eine Verletzung des gesetzten Rechtsverteidigers ist angesichts der übrigen Personal-Sorgen partout zu vermeiden und eine schnelle Rückkehr ins HSV-Teamtraining scheint möglich.

Allerdings plant Baumgart auch nur mit den Profis, die in der Woche vorm Spiel größtenteils bei der Mannschaft sind. Also zum Beispiel nicht mit dem in Düsseldorf (0:2) verletzt ausgewechselten Noah Katterbach, der am Mittwoch erneut ganz fehlte. Das Gute ist: Noch ist genügend Zeit bis Sonntag. Und die Sprints, die auch Muheim wieder anzog, machen zusätzliche Hoffnung.

Sollte der Schweizer erneut ausfallen, ist neben Mikelbrencis (20) auch Nicolas Oliveira (20) eine Alternative für hinten links. Das viel belastete Eigengewächs stand am Mittwoch zwar gar nicht auf dem Platz, was den Alarm auf der Außenbahn noch lauter werden ließ. Oliveira, für den Baumgart ebenfalls kein Leibchen übrig hatte, soll aber immerhin individuell im Kraftraum trainiert haben.